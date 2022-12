Kerstonderzoek: Nederland kookt voor vrienden die het financieel moeilijk hebben

Laatst geüpdatet op december 8, 2022 by Redactie

Meer mensen aan tafel dan vorig jaar, een energietoeslag die wordt besteed aan het kerstdiner en ruim de helft van de Nederlanders die bereid is om te koken voor vrienden die geen geld hebben om Kerstmis te vieren. Dat zijn een paar van de verrassende uitkomsten uit het kerstonderzoek onder 1000 Nederlanders, dat is uitgevoerd door GfK in opdracht van supermarktketen ALDI. De discounter onderzocht hoe Nederland in dit roerige jaar Kerstmis viert. Welke invloed heeft de inflatie en hoe vieren we de kerst zonder coronamaatregelen?

Lees ook: Tips voor energiebesparende en veilige kerstverlichting

Nederland komt weer bij elkaar

Het overgrote deel (87%) van Nederland is van plan om Kerstmis te vieren. Dit gebeurt vooral door het organiseren van een kerstdiner thuis met familie (90%) of bij vrienden (93%). Dat is een groot verschil met vorig jaar, toen slechts 36% van de Nederlanders met familie of vrienden at vanwege de toen geldende coronavoorschriften.



De keuze om Kerstmis met meer mensen te vieren is opmerkelijk omdat veel Nederlanders (38%) het de afgelopen jaren eigenlijk prettiger vonden om Kerstmis in kleinere kring te vieren.



De meerderheid van de kerstvierders doet dat twee dagen (62%). Een kwart van de Nederlanders viert één dag kerst, dit zijn relatief vaak 50-plussers en alleenstaanden. Derde kerstdag wordt door zo’n twintig procent van de Nederlanders gevierd, met name om het overgebleven eten op te maken en om vrienden en familie te zien.

Kerstgedachte 2022: we koken voor elkaar en doneren aan goede doelen

De hoge inflatie en bijkomende hogere rekeningen zorgen ervoor dat veel Nederlanders dit jaar meer aan elkaar denken. De bereidheid om voor vrienden te koken die geen geld hebben om Kerstmis te vieren is in het algemeen groot, liefst 51% zegt dit te willen doen. Een kwart nodigt familie of vrienden uit die krapper bij kas zitten, zodat zij ook van een kerstdiner kunnen genieten – opvallend genoeg wordt dit vaker gedaan door lage (39%) en midden inkomens (31%), en juist niet door de hoge inkomens (16%).



Midden en hoge inkomens zijn juist vaker van plan -en in de gelegenheid- om geld (39%) of boodschappen (46%) te doneren aan goede doelen, zodat degenen die het financieel moeilijk hebben ook kerst kunnen vieren.



‘Kerstmis betekent voor veel mensen knus samenzijn. Het is hartverwarmend om te zien dat Nederlanders willen koken voor vrienden of familie die anders geen Kerstmis kunnen vieren. Samenzijn en klaarstaan voor de ander zijn belangrijke tradities. Wij focussen ons deze kerstperiode op dit soort tradities en herkenbare momenten. Dat zie je ook terug in onze campagne op tv’, zegt Nienke van de Streek, Managing Director Marketing & Communications bij ALDI in Nederland.

Lage inkomens vieren kerst soberder, energiecompensatie besteed aan kerstdiner

De inflatie treft met name huishoudens met lage inkomens. Zij geven aan minder te doen aan kerst vanwege hun economische situatie. Zo viert 1 op de 5 mensen met een laag inkomen kerst alleen met het eigen huishouden en nodigen zij geen gasten uit. Een bijna vergelijkbare groep (18%) zegt de energiecompensatie te gebruiken voor het kerstdiner.



Henk Delfos, GfK: ‘Inflatie treft bijna iedereen. Met name de grote groep Nederlanders met een gemiddeld inkomen grijpt de energiecompensatie aan om aan het einde van het jaar toch mooie momenten met elkaar te beleven.’



Huishoudens met lage inkomens die kerst dit jaar soberder gaan vieren verwachten meer te gaan letten op aanbiedingen (40%), minder geld uit te geven aan eten en drinken (29%) en aan kerstcadeaus (35%).



Het kerstbudget gaat dit jaar vooral op aan vlees (19%) en verse producten zoals aardappelen, groente en fruit (13%). Nederlanders besteden het beschikbare budget aan soortgelijke producten, hierin is geen verschil zichtbaar tussen leeftijd, opleidingsniveau of inkomen.

Lees ook: 5 tips voor de perfecte raclette avond

Kinderen eten wat de pot schaft

Jonge kinderen schuiven dit jaar gewoon bij de volwassenen aan tafel. Slechts 5% van de kinderen eet aan een kindertafel. De meerderheid van de thuiskoks (81%) geeft aan geen rekening te houden met de kinderen bij het samenstellen van de kerstmenu’s. Ouders die aangeven wél rekening te houden met de kinderen, doen dit omdat hun kind bijvoorbeeld vegetarisch is of een allergie heeft. Ook worden er producten ingekocht zoals kinderchampagne en kinderijsjes, en worden patat en pannenkoeken klaargemaakt.