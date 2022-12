Kersttijd in Lissabon met lichtjes, markten en evenementen

Laatst geüpdatet op december 13, 2022 by Redactie

De kersttijd in en rond Lissabon is een heel bijzondere tijd: kerken, huizen en openbare pleinen in de Tejo-metropool zijn versierd en verlicht met talloze fonkelende lichtjes. Grote en kleine kerstmarkten gaan open en lokken bezoekers met lekkernijen, cadeau- en winkelmogelijkheden. Daarnaast zijn er tal van andere binnen- en buitenactiviteiten voor jong en oud.

Ijsbaan en kerstman

De ruim 400 vierkante meter grote ijsbaan in winkelcentrum UBBO in Amadora nodigt tot 15 januari uit om te schaatsen. De kerstverlichting en de twaalf meter hoge kerstboom in het atrium van het winkelcentrum maken het extra kerstachtig. De komst van de kerstman zal kleine bezoekers verbazen. De Man met de Witte Baard is vanaf 3 december elk weekend en van 19 t/m 24 december elke dag te bezoeken. De kaartjes kosten vanaf vier euro per persoon.

Kerstmarkt Rossio

De kerstmarkt op Rossio in Baixa is een van de grootste in de Portugese hoofdstad. Het vindt plaats tussen 18 november en 18 december en biedt, naast de typische eet- en drinkkraampjes, traditionele ambachtelijke kraampjes waar bezoekers kerstcadeaus kunnen kopen voor hun dierbaren. Deze kramen zijn speciaal geopend tot 21 december. De gratis rit met de kersttrein, die tot 18 december tussen 12.00 en 20.00 uur door de Lissabonse wijk Baixa rijdt als onderdeel van de Rossio kerstmarkt, is een hoogtepunt in de aanloop naar Kerstmis.

Kerstdorp in Cascais

Een heel kerstdorp wacht op bezoekers in Cascais, dat ongeveer 25 kilometer ten westen van het centrum van Lissabon ligt. Onder het motto “Reis naar de magie van Kerstmis” opent de Vila Natal de Cascais op 30 november zijn deuren en zal tot 1 januari 2023 kerstliefhebbers van alle leeftijden verrassen met verschillende attracties: kleine gasten hebben de mogelijkheid om naar de kerstman te reizen Claus’ huis, om een ​​rendierslee te besturen of om drankjes te maken in het toverhuis. Daarnaast is er in het dorp een kerstmarkt met diverse cadeaumogelijkheden en lekkernijen, een ijsbaan en het grootste reuzenrad van Portugal. Kinderen van drie tot elf jaar betalen acht euro en volwassenen negen euro entree.

Kerst evenementen

Wat zou de kersttijd zijn zonder sfeervolle kerstgeluiden en evenementen? In Lissabon kunnen bezoekers zich verheugen op tal van kerstevenementen. Zo zijn van 6 t/m 25 december grote en kleine gasten welkom in het diervrije kerstcircus van het Coliseu dos Recreios in het Colosseum van Lissabon. Kaarten zijn te koop vanaf EUR 17,50 per persoon.