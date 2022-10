Kersttrendrapport 2022: 5 verschillende kersttrends

Fonkelende lichtjes, schitterende ballen, de geur van dennen- naalden en een knisperend houtvuur. Je kunt er niet om heen; de kerstperiode staat weer voor de deur, zo ook bij Intratuin. Dit jaar staat de feestmaand bij ons in het teken van “Verwonderland”. Ontsnap even aan de werkelijkheid en dompel je onder in een magische kerstwereld. Kijk straks je ogen uit bij sprookjes- achtige taferelen bij de kerstshows in de winkel en haal de betoverende sfeer in huis. Samen maken we Kerst extra magisch, én groen dit jaar – voor iedereen!

Laat je deze Kerst verwonderen door onze vijf verschillende kerst- en groentrends voor een magische feestmaand. Of je nu gaat voor een comfy uitstraling, een kraakhelder witte boom met glazen ijspegels, natuurlijke materialen, chique dessins of een traditionele rood-wit Kerst. Met de 5 verschillende trends uit dit Kersttrendrapport waan je je in een echte sprookjeswereld. Steek je graag zelf de handen uit de mouwen? Neem dan ook een kijkje bij de DIY-tips én de tips voor een magische tafelaankleding. Welkom in verwonderland!

CLEAR MINDSET

Dreaming of a white Christmas… Beelden van witte winterlandschappen brengen ons in opperste kerststemming, en dat is ook precies waar de inspiratie voor de trend Clear Mindset vandaan komt: Ze wordt gekenmerkt door invloeden van winterse natuurverschijnselen zoals sneeuw, ijs en vorst. Geheel in lijn hiermee vormt sneeuwwit in deze trend te boventoon, gecombineerd met fijne tinten als ijsblauw en lichtgroen. En hoewel we geen sneeuw kunnen beloven, kun je met de Clear Mindset trend thuis zo toch je eigen winter wonderland creëren. Een plek van sereniteit waar je even tot rust kunt komen. Door de combinatie van verschillende structuren geeft deze trend een heldere en speelse uitstraling.

PERFECT PICKS

Hoe creëer je een ingetogen winter wonderland in huis? Kies voor licht gekleurde ballen in een matte uitvoering, kerstballen met frosted effect of in shiny paarlemoer. Naast traditionele kerstballen, kun je deze trend ook combineren met glazen ijs- pegels of keramieken huisjes. Lichtversiering in grafische vormen laat je huis op subtiele wijze een beetje extra schitteren.

GROENE GASTEN

Planten met witte accenten zoals Bonte gatenplant (Monstera variegata) of Watermeloenplant (Peperomia argyreia) doen het goed binnen deze trend. Bij deze eye-catching planten lijkt het tussen alle andere kerstdecoratie net of er sneeuw op is gevallen. Of ga voor de Kamerden (Araucaria), die vanwege de vorm iets weg heeft van een kerstboom, maar dan in het klein.

KLEUREN

Sneeuwwit, ijsblauw, licht beton grijs en frisse accenten zorgen voor een kraakheldere kerstsfeer.

COMFY TONES

Kerst is voor velen een feest van gezelligheid en verbondenheid. De Comfy Tones trend speelt hier op een geheel eigentijdse manier op in. Traditioneel gezien zie je met kerst veel harde en gladde materialen. Denk bijvoorbeeld aan glazen of kunststof kerstballen. Bij Comfy Tones is dit, zoals de naam al doet vermoeden juist andersom. Helemaal in lijn met de trend van zachte materialen in het interieur – denk bijvoorbeeld aan Teddy stoelen – zijn de accessoires voor deze trend fluffy en zacht. Dit geeft deze kersttrend een geheel eigentijdse look, met pasteltinten, ronde vormen en een vleugje metallic. Kortom, alle ingrediënten waarmee je deze feestmaand een zacht, vriendelijk en warm interieur creëert waarin je je comfortabel en knus voelt.

KLEUREN

Warme nude tinten gecombineerd met vrolijk pastel en een metallic goud als finishing touch. De combinaties zijn kleurrijk maar doordat de tinten zacht zijn en crème-wit vaak gebruikt wordt zijn de kleurcombinaties nooit over the top.

PERFECT PICKS

In een comfy mood deze Kerst? Zachte accessoires zijn dan jouw must-have items dit seizoen. Een slinger van zachte fluffy kerstballen, gecombineerd met gekleurd glas en paarlemoer zorgen voor een warm en knus interieur. Kies voor speelse ronde en organische vormen, zowel in patronen als structuur. Let’s get comfy!

GROENE GASTEN

Zelfs het groen oogt hier zacht en komt met accenten van pastel. Denk aan een Echeveria vetplant met lichtroze uiteinden, een Calathea Fusion White of een misty green Blauwvaren (Phlebodium) met dromerige bladeren.

IN STIJL AAN TAFEL

Trek de kleuren en vormen van deze trend door naar de kersttafel, en jouw Comfy Tones kerstinterieur is compleet! Ga hierbij voor een ton sur ton aankleding in één vrolijke pastel tint, dat zorgt voor rust aan tafel. Een feestelijke touch creëer je door glanzend servies te combineren mat bestek. Je maakt het geheel af door een eye catching centre piece te maken met lichte en matte eucalyptus takken, fonkelende kaarsjes en een lichtgevende slinger. Voor hoeveel gangen ga jij?

NATURAL TREASURES

De natuur voert de boventoon binnen de trend Natural Treasures waarmee we vieren dat ze ons steeds opnieuw verwondert met haar schoonheid. Oftewel, Une fête de la nature! Zachte en natuurlijke tinten, in combinatie met goud en amber geven deze Kerst een bijzondere uitstraling. Verschillende accessoires met een vintage uitstraling zorgen daarbij voor een veilig en vertrouwd gevoel. Combineer dit met een paar glinsterende glanseffecten voor een extra vleugje kerstmagie én om het kostbare van de natuur te laten zien.

KLEUREN

De naam van deze trend vertaalt zich letterlijk tot natuurlijke schatten, en dat uit zich in een zacht kleurenpalet met natuur- lijke, warme tinten zoals aubergine, terra en lichtgroen met een sparkle van goud en koper!

PERFECT PICKS

Haal de rijkdom van de natuur deze Kerst in huis met ballen met bladmotieven in goud of met glitter, of in organische vormen. Ook bemoste takken en kunsttakken met goudspetters zorgen voor een Natural Treasures sfeer. Kerstverlichting in de vorm van blaadjes, organische structuren met subtiele glittereffecten en ornamenten in de vorm van elementen uit de natuur, zoals paddenstoelen en een uil, maken het geheel af. Oh, en vergeet de vintage vogeltjes voor in de boom niet – een kerst-klassieker die we ook dit jaar weer terugzien.

GROENE GASTEN

Kerst is niet compleet zonder groen, en binnen deze trend is het al helemaal een must. Denk bijvoorbeeld aan een bont- gekleurde Bromelia (Cryphantus), die wel iets weg heeft van een kerstster, een weelderige hangplant zoals de Koraalcactus (Rhipsalis) of kies voor een uiterst decoratieve Honingboom (Sophora) met haar weelderige takken met kleine blaadjes.

DIY: NATUUR IN HUIS

Breng een ode aan de schatten van de natuur met deze zelfgemaakte decoratieve tak. Ga het bos in, op zoek naar een mooie tak en verschillende soorten dennennaalden. Versier de tak met een lichtsnoer, goud bruine kerstballen en ornamenten in de vorm van een paddenstoel of bladeren. Vul het geheel aan met echte dennentakken uit het bos – voor een groene touch én een heerlijke geur. Benodigdheden: lichtsnoer, diverse kerstballen en decoratie, kerstgroen, stevige tak en metaaldraad.

WARM MEMORIES

Bij deze trend draait het om herkenbare klassiekers die een warm gevoel geven. Zet de tijd even stil en laat je verwonderen door de rijke, klassieke decoraties, geheel passend in de magische kerstsfeer. De sierlijke accessoires worden in een nieuw (fluwelen) jasje gestoken en brengen warmte in huis met hun (oud) gouden elementen. Ga voor een vertrouwd en luxueus gevoel met traditi- onele, donkere tinten als fluweelrood en nachtblauw, aangevuld met licht blauw en zacht oranje. Kerst met een gouden randje ;-).

KLEUREN

Een combinatie van lichte tinten met traditionele donkere decemberkleuren en ‘oud goud’ zorgt voor een elegante, klassieke sfeer.

PERFECT PICKS

De Warm Memories accessoires zijn gebaseerd op de voorliefde voor luxueuze decoratie in een nieuw jasje. Denk gouden lauwerkransen, kerstballen met klassieke sierlijke patronen en rijk gedecoreerd servies. Daarmee breng je een stukje warm- te rechtstreeks naar je kerstboom en kersttafel.

GROENE GASTEN

Het groen dat past bij deze trend is elegant en zorgt voor mooie extra decoratie in huis. Ga voor Dadeltakken (Phoenix chamaerops) met sierlijke bolletjes, een subtiele, witte, klassieke Kerstster (Euphorbia pulcherrima) of voor de Azalea (Rhododendron simsii) voor extra warmte en kleur.

DIY: GROENE KERST KRANS

Geen ruimte voor een kerstboom? Of wil je éxtra groen in huis tijdens de feestdagen? Maak dan zelf deze groene kerst krans met uitbundige groene takken, rijkelijk versierd met kerstballen, lint en gouden siertakken. Verzamel verschillende takken groen in het bos, of knip er een aantal van de kerstboom af, bindt deze op één punt stevig aan elkaar en laat het groen wijd uitlopen. Nu kan het decoreren beginnen! Hang de versiering op verschillende hoogtes op, met linten in diverse kleuren, steek er een paar siertakken en –bloemen in en maak af met hier en daar wat gouden strikken.

TIP: je kunt het stuk liggend een mooi plekje geven op een schouw of tafel, maar kunt er ook voor kiezen om het op te hangen. Gebruik hiervoor wel een stevig touw!

CANDY CANE LANE

Candy Cane Lane – what’s in the name? Meer Kerst dan dit wordt het niet! Rood en wit voeren de boventoon in deze vrolijke, traditionele kersttrend maar goud of zilver mogen in deze trend ook zeker niet ontbreken. Net als het groen van de kerstboom of mistletoe. Accessoires van traditionele figuren zoals de notenkraker, herten en natuurlijk de candy cane – écht of als ornament – maken de trend compleet. Deze trend voelt warm en vertrouwd, Kerst zoals Kerst hoort te zijn.

KLEUREN

De combinatie van rood, wit – oftewel sneeuw -, kerstgroen én natuurlijk goud of zilver schreeuwt aan alle kanten KERST! Deze typische kleuren werken ook goed samen in een eenvoudig streepjes of ruitjes dessin.

PERFECT PICKS

Een typische Kerst is niet compleet zonder de notenkraker, miniatuur verlicht kerstdorp, rendieren, een grote rode kerstsok voor de cadeautjes én natuurlijk een rood-witte zuurstok in de boom. Only classics!

GROENE GASTEN

Bij een traditionele kerst trend, hoort klassiek groen: hallo, kerstboom (Abies Nordmanniana)! Combineer ‘m met evenzo klassieke Ardisia – bekend van haar rode besjes – of met Euphorbia pulcherrima, oftewel de (rode) kerstster.



Fotocredits @Bart Brussee (fotograaf), Esther Loonstijn (styliste) & Intratuin