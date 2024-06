Keukenklassieker: Maggi smaakverfijner

Laatst geüpdatet op juni 13, 2024 by Redactie

De vloeibare “Maggi smaakverfijner” is een van de oudste merkproducten ter wereld. Bijna iedereen kent de donkerbruine saus in de vierkante glazen fles met geelrood etiket, die in veel huishoudens in de schappen ligt. In het dagelijkse keukenleven geeft de puur plantaardige smaakmaker vooral soepen en sauzen een hartige umami-noot.

Oorsprong

Het verhaal begon aan het einde van de 19e eeuw toen Julius Maggi het maalderijbedrijf van zijn vader in Zwitserland overnam. Hij ontwikkelde voedzame en goedkope voedingsmiddelen uit eiwitrijke peulvruchten waar in tijden van industrialisatie veel vraag naar was. De bekende soepkruiden ontstonden in 1886 om saaie gerechten in het dagelijkse keukenleven meer pit te geven. Slechts een jaar later werd het stevige extract gebotteld in Singen, Duitsland, dat vandaag de dag nog steeds de belangrijkste productiefaciliteit is. Van daaruit wordt de vloeibare smaakverfijner geëxporteerd naar meer dan 30 landen over de hele wereld.

Geheim recept

Ook al is het exacte recept vandaag de dag nog steeds geheim, sommige ingrediënten en productiemethoden zijn bekend. De dunne saus is gemaakt van tarwegluten, dat wordt gemengd met zout en water en verwarmd. Tijdens deze zogenaamde hydrolyse wordt het hechtende eiwit afgebroken tot aminozuren. Er ontstaan ​​typische aroma’s, die sterk lijken op de geur van lavas. Om deze reden wordt de lavas in de volksmond ook wel maggikruid genoemd, ook al is de plant niet in de smaakmaker verwerkt. In verdere stappen wordt de vloeistof gefilterd, urenlang gekookt met suiker en zout en worden smaakversterkers en aroma’s toegevoegd.

Met mate gebruiken

Vanwege het hoge zoutgehalte (circa 25%) mag de veelzijdige smaakmaker in de keuken slechts met mate worden gebruikt. Als je zout wilt besparen, kun je zelf vloeibare kruiden maken van verse kruiden zoals lavas en peterselie. Om dit te doen, worden de greens fijngehakt en ongeveer 20 minuten in gezout water gekookt. Druk de bouillon door een fijne zeef, meng met gekarameliseerde suiker en een scheutje sojasaus. De kruiden kunnen afhankelijk van je smaak op verschillende manieren worden bereid en worden gebruikt om pittige gerechten te verfijnen.