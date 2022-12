Kevin Hart met Reality Check Tour 2023 naar Nederland

Laatst geüpdatet op december 6, 2022 by Redactie

Volgend op zijn Irresponsible tour uit 2018, keert Emmy en Grammy genomineerde box office sensatie en comedy-icoon Kevin Hart op 26 april terug naar Ziggo Dome in Amsterdam. De show staat in het teken van zijn Reality Check Tour 2023. Tickets gaan vrijdag 9 december om 10:00 uur in de verkoop via Ticketmaster en Kevinhartnation.com.

Kevin Hart is stand-up comedian, maar zorgt daarnaast voor recordomzetten bij de box offices, is tweevoudig New York Best Seller auteur en uiterst succesvol ondernemer. Hij speelde een rol in elf films die op de eerste plaats in de box office hitlijsten binnenkwamen, en hij maakte de grootste Netflix stand-up special van 2020 die later voor een Grammy voor “best comedy album” genomineerd werd. Daarnaast is hij de president van Hartbeat: een wereldwijd, multiplatform mediabedrijf dat entertainment maakt op het snijvlak van comedy en cultuur.



Hart werd door Forbes uitgeroepen tot best verdienende stand-up comedian in 2019, en stond recentelijk in een uitverkocht Crypto.com Arena in Los Angeles als onderdeel van het Netflix Is A Joke: The Festival. Zijn vorige wereldtour verkocht meer dan honderd arena’s uit en voor zijn Irresponsible tour in 2018 gingen meer dan een miljoen tickets over de toonbank.



KEVIN HART – REALITY CHECK

Woensdag 26 april 2023 | Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur



De kaartverkoop voor deze show start vrijdag 9 december om 10:00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm). Op 8 december om 10:00 uur start een speciale MOJO pre-sale voor leden van de Weekly nieuwsbrief.