Kickstart Your Summer of Love met Netflix

De zomer staat voor de deur en er hangt liefde in de lucht. Netflix viert romantiek en plezier in de zon met nieuwe films, nieuwe en terugkerende tv-series en nieuwe collecties die een licht werpen op liefde in zijn vele vormen – van klassieke romantische drama’s tot lachwekkende romcoms en realityshows. plus alle liefde die vriendschappen verbindt, jonge volwassenen stompt en alles daartussenin.



Nieuwe seizoenen van geliefde shows zijn terug. Virgin River keert terug voor een vierde seizoen. Zullen we er eindelijk achter komen wie Jack heeft neergeschoten? En wiens baby draagt ​​Mel?! Het derde seizoen van Never Have I Ever belooft alle tienerangst en ongemakkelijke romantiek waar fans van moeten gaan houden. En Love on the Spectrum is terug! Na het succes van de meermaals bekroonde Australische serie, is deze in de VS gevestigde bewerking een inzichtelijke en hartelijke docu-realityserie die autistische mensen volgt terwijl ze door de wereld van daten en relaties navigeren.



Word verliefd op Sofia Carson en Nicholas Galitzine (Purple Hearts), Dakota Johnson en Henry Golding (Persuasion), Kat Graham en Tom Hopper (Love In the Villa), en laat die vonk weer oplaaien met Lili Reinhart (Look Both Ways) en Jordan Fisher (Hello, Goodbye, and Everything in Between) terwijl ze door het drama van romantiek navigeren in deze zwoele films.



Terwijl er favorieten van fans zijn, zijn er ook nieuwe stemmen voor en achter de camera. In verschillende van de Netflix zomerfilms staan ​​vrouwen aan het roer, waaronder Along for the Ride (Sofia Alvarez), Persuasion (Carrie Cracknell), Purple Hearts (Elizabeth Allen Rosenbaum) en Look Both Ways (Wanuri Kahiu).



Aanbevelingen voor de Summer of Love

En als je op zoek bent naar iets specifiekers, zijn er nieuwe collecties die je interesse zullen wekken. Like Love Across Timelines, met verhalen als WhenWe First Met en Love, Wedding, Repeat over hoe liefde standhoudt, zelfs als vervelende obstakels zoals tijdreizen, tijdlussen, reïncarnatie en parallelle tijdlijnen in de weg staan. Of Summer Love, verhalen over liefde en plezier in de zon, variërend van Along for the Ride tot de Wet Hot American Summer-serie. En dan is er Small Town Charm, met oprechte komedie en romantische verhalen die zich afspelen in kleine steden, voor als je zomervakantieplannen niet helemaal uitkomen.



Dus voor welk soort liefdesverhaal je ook in de stemming bent, laat Netflix je deze zomer meeslepen.

Aankomende titels:

🎥 6 mei: Along for the Ride

📺 18 mei: Love on the Spectrum

🎥 19 mei: A Perfect Pairing

📺 10 juni: First Kill

🎥 22 juni: Love & Gelato

🎥 6 juli: Hello, Goodbye, and Everything in Between

📺 8 juli: Boe, Bitch

📺 8 juli: How to Build a Sex Room

🎥 8 juli: Dangerous Liaisons

🎥 15 juli: Persuasion

📺 20 juli: Virgin River S4

📺 29 juli: Uncoupled

🎥 29 juli: Purple Hearts

🎥 4 augustus: Wedding Season

📺 12 augustus: Never Have I Ever S3

🎥 17 augustus: Look Both Ways

🎥 1 september: Love in the Villa