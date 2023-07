Kijk deze zomer 25 James Bond-films bij Film1

Laatst geüpdatet op juli 6, 2023 by Redactie

Al meer dan zestig jaar klinken de legendarische woorden ‘The name is Bond, James Bond’ in de bioscopen. In de filmwereld is James Bond uitgegroeid tot de bekendste spion en een onmiskenbaar icoon. Voor de liefhebbers is er goed nieuws: deze zomer biedt Film1 een unieke kans om 25 Bond-films opnieuw te beleven. Vanaf vrijdag 7 juli vertoont Film1 wekelijks drie Bond-films vanaf 18.15 uur op chronologische volgorde. Als uitzondering sluit de reeks af op een zaterdag met de meest recente Bond-film No Time to Die (2021) met hoofdrolspeler Daniel Craig op 26 augustus om 20.30 uur. Kijkers die op eigen tempo willen genieten, kunnen de films ook bekijken via Film1 On Demand.

Zes memorabele acteurs in de rol van 007

Op vrijdag 7 juli trapt Film1 af met Dr. No, waarin Sir Sean Connery voor het eerst als James Bond zijn spectaculaire entree op het witte doek maakte. Vijf andere getalenteerde acteurs – George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan en Daniel Craig – traden in zijn voetsporen.

Het ontstaan van een tijdloos icoon

James Bond is een fictieve geheim agent (codenaam 007) die werkt voor MI6, de Britse inlichtingendienst. Het personage is bedacht door schrijver Ian Fleming. In 1953 bracht hij het eerste boek ‘Casino Royale’ uit. In de jaren vijftig en zestig volgde een succesvolle boekenreeks, waarop een groot aantal films zijn gebaseerd. Het is een van de langstlopende franchises uit de geschiedenis en tot op heden blijft het personage bij het publiek tot de verbeelding spreken.

Uitzendschema:

7 juli vanaf 18.35 uur

Dr. No

From Russia With Love

Goldfinger



14 juli vanaf 18.15 uur

Thunderball

You Only Live Twice

On Her Majesty’s Service



21 juli vanaf 18.25 uur

Diamonds Are Forever

Live and Let Die

Man with the Golden Gun



28 juli vanaf 18.20 uur

The Spy Who Loved Me

Moonraker

For Your Eyes Only



4 augustus vanaf 18.20 uur

Octopussy

A View to a Kill

The Living Daylights



11 augustus vanaf 18.20 uur

Licence to Kill

GoldenEye

Tomorrow Never Dies



18 augustus 18.25 uur

The World Is Not Enough

Die Another Day

Casino Royale



25 augustus vanaf 18.45 uur

Quantum of Solace

Skyfall

Spectre



26 augustus vanaf 20.30 uur

No Time To Die

Fotocredit: Film1