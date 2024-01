Kijk vanuit je woonkamer ‘De Vrienden van Amstel LIVE 2024’

Laatst geüpdatet op januari 8, 2024 by Redactie

‘De Vrienden Van Amstel LIVE 2024′, het muziekspektakel in de grootste Amstel kroeg van Nederland is op vrijdag 19 januari vanaf 19.30 uur exclusief te streamen bij Videoland vanuit jouw eigen woonkamer. Speciaal voor deze nieuwste 26ste editie zijn er drie livestreams bij Videoland, zodat je echt geen moment hoeft te missen zowel on- als backstage. Zo neemt Marieke Elsinga je bijvoorbeeld in een stream mee backstage en ervaar je het concert op een manier die nergens anders kan, volledig live.

Over de livestreams

Volg op vrijdag 19 januari vanaf 19.30 uur drie livestreams bij Videoland. Op alle drie de streams zie je het voorprogramma met Kraantje Pappie en Marieke Elsinga backstage. Zij legt hier ook uit wat je op de drie verschillende streams gaat zien zodat je makkelijk een keuze kunt maken die je natuurlijk gedurende show ook nog kunt aanpassen en je ‘De Vrienden van Amstel’ op bijzondere en unieke wijze kan beleven.



Vanaf 20.00 uur kun je kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Stream 1 – Live registratie van ‘De Vrienden van Amstel LIVE’

Stream 2 – Backstage ervaring van het concert met Marieke Elsinga.

Stream 3 – Extra stream met bonus materiaal van het concert die je nergens anders kunt zien.



Vanaf 23.20 uur kijk je op alle drie de streams de ‘afterparty’, om het ultieme kroeggevoel thuis te verlengen.

Over ‘Vrienden van Amstel LIVE’:

Nieuwe gezichten, vrienden van vroeger en vaste stamgasten. Het programma van de 26ste editie van De Vrienden van Amstel LIVE brengt een opvallende mix van artiesten samen. Natuurlijk zijn bekende gezichten als Guus Meeuwis, Rowwen Hèze en Acda en de Munnik van de partij maar er zijn ook opvallend veel debutanten. Voor Son Mieux, Zoë Tauran, Bizzey, La Fuente, Claude en Meau wordt het de eerste kennismaking met het evenement. Clouseau keert juist na ruim 20 jaar weer terug op het podium in Rotterdam Ahoy, voor The Opposites is het meer dan 10 jaar geleden dat ze bij ‘de vrienden’ optraden. Het programma bestaat verder uit Suzan & Freek, DI-RECT, Flemming, Snelle, Ronnie Flex, VanVelzen, Duncan Laurence, S10 en Joshua Nolet. De presentatie is voor het eerst in handen van Kraantje Pappie, bijgestaan door Nick Schilder.