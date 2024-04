Kilian Paris Sunkissed Goddess

Laatst geüpdatet op april 29, 2024 by Redactie

Kilian Paris introduceert zijn nieuwe zomergeur in beperkte oplage, geïnspireerd op Monoi Oil – tiarabloemen doordrenkt met kokosolie: Sunkissed Goddess – zomers van geur, olie op het lichaam, zonkussende huid. Oprichter Kilian Hennessy heeft dit traditionele Polynesische elixer opnieuw geïnterpreteerd met een luxueuze halo van warm zonlicht en frisse verdovende bloemen om zijn multisensoriële herinneringen aan de zomer te versterken.



Monoi Oil – wat ‘geurolie’ betekent in het Tahitiaans – staat ook wel bekend als een heerlijke bruiningsolie bij uitstek. Samen met parfumeur Calice Becker heeft Kilian Hennessy de geur opnieuw gecreëerd met een akkoord van vanille, kokosnoot en een duo van bloemen, rechtstreeks uit tropische streken.

Sunkissed Goddess opent met het weelderige hoofdakkoord van roomwitte tiarabloemen en sensuele ylang-ylang-essentie. Het leidt naar het hart van het akkoord, een volle en warme body van kokosnoot en vanille, eindigend met tonen van Guaiac hout en Cistus Labdanum – beide olfactieve handtekeningen van Kilian Paris vanwege hun harsachtige, diep levendige en langdurige aantrekkingskracht.



Sunkissed Goddess sluit zich aan bij de reukfamilie van Narco als een beperkt leven. “Het is de geur van de zomer, de geur van geluk”, Kilian Hennessy. Zoals de zomer inkapselt, is de flacon vormgegeven als een witte en gouden lichtstraal en afgewerkt met witte gravure op gouden hardware. Of het nu realiteit of fantasie is, direct of herinnering, Sunkissed Goddess is een uitnodiging om het hele jaar door de geuren en sensaties van de zomer te beleven. Een door de zon verwarmde huid gedrenkt in met bloemen doordrenkte kokosolie neemt je onmiddellijk mee naar de eilanden.



Nu beschikbaar bij o.a. debijenkorf.nl voor 250€.