Kinderen beïnvloeden ouders bij keuze van nieuwe auto

Ongeveer één derde van de ouders betrekt nu al hun kroost bij de aankoop van een auto. Dat lijkt wellicht heel wat, maar als het aan de kinderen ligt, gebeurt dat nog veel te weinig. Want kinderen zijn absolute autoliefhebbers, zo'n 82% vindt namelijk auto's heel leuk, en hebben daarom ook hun eigen specifieke voorkeuren. Zij zien het liefst een sportwagen of een heel ruime auto, een zogenaamde SUV, voor de deur. Bij voorkeur in de kleur blauw of zwart, met mooie velgen, voorzien van internet en een oplaadmogelijkheid voor de mobieltjes. Kinderen gaan dan ook graag mee, als papa en mama van plan zijn bij een dealer binnen te stappen.

Dit alles blijkt uit een onderzoek van Ford. Hierbij zijn in totaal 526 kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar betrokken, vooral uit de groepen 5 t/m 8 van de basisschool. Deze kinderen maken voor hun vervoer veelal gebruik van hun fiets (65%). Auto’s komen op de tweede plek (52%), ver daarachter volgen bus (5%), trein en vliegtuig (beide 3%). Deze keuzes lijken vooral praktisch ingegeven. Als kinderen zouden mogen kiezen, pakt zo’n twee derde van hen het liefst de auto. Er is bijna geen kind dat een hekel heeft aan autorijden. Maar liefst 95% van alle ondervraagden geeft aan volop te genieten tijdens een kort ritje of een lange reis.

Dat neemt niet weg dat kinderen ook kritisch zijn. 57% van de ondervraagden geeft aan dat de huidige gezinsauto mooi is, maar sommigen (10%) melden dat ze zich er soms of vaak voor schamen. Opmerkingen van kritische kids: “het is een oud model”, ”ik vind de auto niet sportief genoeg” en ”ik vind het een oude mensen wagen”.

Kinderen als serieuze gesprekspartner

Bijna elk kind (85%) kan moeiteloos het automerk noemen dat bij hen voor de deur staat. Bijna twee derde praat ook met anderen over auto’s. Dit zijn van soms vriendjes en vriendinnetjes (26%). Ook wordt papa vaak genoemd (42%) als gesprekspartner, mama veel minder, nog in geen kwart van de gevallen (24%). Maar omgekeerd betrekken ouders in ongeveer één derde van de gezinnen hun kinderen bij gesprekken over auto’s, bijvoorbeeld tijdens het aankoopproces. Wellicht is dit meer, maar wederom ongeveer een derde (38%) van de kinderen weet het niet zeker of ze dan mogen meepraten. Daarentegen is 28% ervan overtuigd dat op zo’n moment naar hun mening niet wordt gevraagd. Terwijl kinderen juist zo geïnteresseerd zijn in auto’s.

Als kinderen het voor het zeggen hebben

De overgrote meerderheid van hen (87%) weet zeker dat hij of zij later ook een auto zal kopen. Kinderen die al eens samen met de ouders (39%) bij een dealer zijn binnengestapt, genieten daar volop. Zo’n 81% vindt zo’n bezoek leuk tot heel leuk. Als kinderen het voor het zeggen hebben, vindt bijna ieder van hen (97%) ruimte het belangrijkste aan een auto. Ook snelheid, luxe en zuinigheid zijn voor hen doorslaggevende factoren bij een aankoop. Terwijl elektrische auto’s nog maar in beperkte mate het straatbeeld bepalen, vindt nu al 49% het van belang dat de auto geëlektrificeerd is. Volgens de meeste kids moet de nieuwe auto in elk geval ‘cool’ zijn, liefst met hele mooie velgen. Ook moet je Spotify kunnen afspelen, is internet in de auto een must en er moet een oplaadmogelijkheid zijn voor smartphones.

Kinderen bekennen geen kleur

Wat uiterlijk betreft vallen kinderen vooral voor een sportwagen/coupé (22%), op de voet gevolgd door de SUV (21%). Daarna volgen de cabriolet en de stationwagen (beide 18%) en ‘gewone auto’s’ (12%). Pick-ups (5%), kleine auto’s (2%) en busjes (1%) zijn duidelijk minder populair. Als de huidige kleurvoorkeur van de kinderen een aanwijzing is voor de toekomst, dan blijft veel hetzelfde. Verreweg de meeste auto’s van het huidige wagenpark zijn gespoten in donkere kleuren zoals zwart, blauw en grijs. Uit het onderzoek bleek dat kinderen de smaak van hun ouders volgen: verreweg de meeste ondervraagden vonden blauw en zwart de mooiste kleuren. Eén van de jonge ondervraagden geeft het gevoel rond auto’s misschien wel het treffendst weer: “ik wou dat ik mijn rijbewijs al had”.

Ford kids, Heinfoto; Herman van Heusden