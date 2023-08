Kinderen die discriminatie ervaren, hebben tot vijf keer meer kans op suïcidaliteit

Laatst geüpdatet op augustus 15, 2023 by Redactie

Kinderen die gediscrimineerd worden op basis van gewicht, ras of seksuele geaardheid hebben een aanzienlijk grotere kans om een jaar later suïcidaal te worden, volgens een nieuwe studie van onderzoekers van de Uniformed Services University.

Lees ook: Wat te doen als je kind gepest wordt

Er is uitgebreid onderzoek dat aantoont dat ervaringen met stigmatisering en discriminatie bij volwassenen schadelijk zijn voor iemands gezondheid – met name kan discriminatie het risico op zelfmoordgedachten en -gedrag vergroten. Er is echter weinig onderzoek gedaan naar de effecten van discriminatie op suïcidaliteit bij kinderen, vooral in de loop van de tijd. Daarom besloten de onderzoekers om aan deze studie te beginnen.



De onderzoekers analyseerden gegevens van de Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD)-studie, een multi-site, 10 jaar durend longitudinaal onderzoek van meer dan 11.000 kinderen die tussen de 9 en 10 jaar oud waren en die jaarlijks zullen worden beoordeeld totdat ze zijn 19-20 jaar oud.



In een steekproef van meer dan 10.000 12-jarige kinderen ontdekten onderzoekers dat discriminatie op basis van gewicht, ras/etniciteit/kleur en waargenomen seksuele geaardheid allemaal geassocieerd waren met een significant grotere kans op suïcidaliteit een jaar later. Ze ontdekten ook dat, in vergelijking met jongeren die geen melding maakten van discriminatie, degenen die ten minste twee vormen van discriminatie hadden meegemaakt, een jaar later bijna vijf keer meer kans hadden om suïcidaliteit te melden, wat een cumulatief effect van discriminatie suggereert en de potentiële impact benadrukt van kruisende minderheidsidentiteiten op geestelijke gezondheid.



Dr. Natasha Schvey, senior auteur en universitair hoofddocent aan de USU in de afdeling Medische en Klinische Psychologie, legde uit dat deze bevindingen ook belangrijke implicaties hebben voor het leger, aangezien meer dan tweederde van de meer dan 1,6 miljoen militaire kinderen van 11 jaar of jonger waren. Gezien andere unieke stressfactoren waarmee de militaire familie wordt geconfronteerd, zoals frequente verhuizingen, kunnen militaire personen ten laste een verhoogd risico hebben. Daarom is het beoordelen van ervaringen met discriminatie en het waarborgen van consistente ondersteuning op het gebied van geestelijke gezondheid van cruciaal belang voor het waarborgen van een sterk en gezond militair gezin.

Lees ook: 11 tekens die aangeven dat je kind mogelijk depressief is

Arielle Pearlman, eerste auteur en promovendus bij de afdeling Medische en Klinische Psychologie aan de USU voegde toe: “bevindingen tonen aan dat kinderen die discriminatie ervaren op basis van meerdere attributen een verhoogde kans hebben op zowel suïcidale gedachten als gedragingen. Er zijn krachtige maatregelen nodig om discriminatie en slachtofferschap onder jongeren aan te pakken en te voorkomen.”