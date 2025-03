Kinderen écht de baas over vakanties: zij beslissen waar het gezin naartoe gaat

Laatst geüpdatet op maart 21, 2025 by Redactie

Ooit waren ouders de baas over de vakantieplanning, maar in 2025 hebben kinderen steeds vaker het laatste woord. Uit recent onderzoek van TUI blijkt dat kinderen tussen de 5 en 16 jaar een steeds grotere stem hebben in de vakantiebeslissing. Zo zegt 86% van de tieners actief mee te beslissen over de bestemming en geven ouders toe dat kinderen een doorslaggevende rol spelen.



Spanje de grote favoriet: dit zijn de topbestemmingen van jonge reizigers

Kinderen weten heel goed wat ze willen op vakantie. Een zwembad, goed eten en lekker weer staan hoog op de lijst, en Spanje is dé nummer één bestemming onder kinderen. Waarom? Het land heeft de perfecte mix van zon, waterpret en eindeloze activiteiten, van levendige stranden en waterparken tot churros bij het ontbijt.

Maar de jongere generatie kijkt ook verder:

• Tieners dromen van Dubai vanwege de “mooie auto’s, grote gebouwen en filmpjes op ​ YouTube.”



• Jongere kinderen kiezen Parijs vanwege Disneyland, de Eiffeltoren én – uiteraard – het stokbrood.



• New York staat hoog op de lijst van zowel ouders als kinderen, net als natuurverschijnselen zoals het Noorderlicht en de Niagarawatervallen.

Auto of vliegtuig? Kinderen kiezen comfort

Auto en vliegtuig blijven de meest gekozen vervoermiddelen voor gezinnen. Terwijl jongere kinderen (5-8 jaar) een lichte voorkeur voor de auto tonen, blijft vliegen favoriet voor verre vakanties. Hotels en appartementen blijven de populairste verblijfsopties, terwijl kamperen minder geliefd is bij de jonge generatie.

​​

​Wat opvalt, is dat steeds meer gezinnen bewuster kijken naar vakanties die passen binnen hun budget, zonder in te leveren op comfort en beleving. Of het nu gaat om een budgetvriendelijk verblijf met extra kindervoorzieningen of een luxere vakantie waar alles inclusief is, gezinnen maken keuzes die ervoor zorgen dat het hele gezin kan genieten.



Opvallend is dat kinderen vooral avontuur, zwembaden en entertainment willen, terwijl ouders rust en natuur op prijs stellen. Maar uiteindelijk komen beide wensen samen: 64% van de gezinnen is het eens over de vakantiebestemming.

Kinderen blij? Jij blij.

Vakantieplannen worden steeds vaker samen gemaakt: 72% van de kinderen tussen 5 en 8 jaar praat al mee over de vakantiebestemming. Bij tieners loopt dit zelfs op tot 86%.



En dat heeft effect: meer dan de helft van de ouders is tevreden met hoe de vakantiekeuze tot stand komt, en kinderen geven massaal aan blij te zijn met de gezinsvakantie.



Of het nu gaat om een hotel mét zwembad, een verre bestemming of een reis vol avontuur – kinderen hebben de touwtjes in handen. En met de juiste planning is er voor elk gezin een vakantie die past.



Kinderen zijn dus écht de baas als het op vakanties aankomt.