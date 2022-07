Kinderen stimuleren om buiten te spelen? Zo pak je het aan

Wil jij voorkomen dat je kinderen een lange schermtijd hebben en continu bezig zijn op hun telefoon, tablet of computer? Het gebeurt vaak al op een steeds jongere leeftijd dat kinderen bezig zijn met beeldschermen. Echter is buitenspelen ook belangrijk voor kinderen, waardoor het goed is om dit zoveel mogelijk te stimuleren. Maar hoe pak je dit aan? Wij geven wat handige tips, dus lees snel verder!

Koop speelgoed voor buiten

Veel kinderen zijn gek op speelgoed en kunnen zich hier lang mee vermaken. Als je graag wilt dat je kinderen meer naar buiten gaan, dan kan het een goed idee zijn om op zoek te gaan naar speelgoed voor buiten. Er is genoeg buitenspeelgoed waar je aan zou kunnen denken en waar de kinderen zich voor uren mee kunnen vermaken. Van waterspeelgoed of een voetbal tot een trampoline of zandbak: je kunt aan veel verschillende dingen denken. Door voor buitenspeelgoed te kiezen gaan je kinderen waarschijnlijk vaker naar buiten en zitten ze niet de hele dag binnen.

Speel zelf soms mee

Als je jouw kinderen wilt stimuleren om meer tijd buiten door te brengen, is het een goede tip om zelf ook vaak mee te spelen. Help je kind met stoepkrijten of doe mee met een potje voetbal of verstoppertje. Kinderen vinden het vaak leuk als je als ouder ook meedoet, waardoor ze er ook meer plezier in kunnen hebben. Het is echter ook belangrijk om je kinderen zelf buiten te laten spelen, bijvoorbeeld met buurmeisjes, buurjongens of vriendinnetjes of vriendjes. Maak wel afspraken met je kind over gebieden waar je kind mag spelen, zodat het op een veilige manier gebeurt.

Geef zelf het goede voorbeeld

Een goede tip om je kinderen vaker buiten te laten spelen, is door zelf het goede voorbeeld te geven. Als jij zelf wel continu met beeldschermen bezig bent, is de kans groot dat je kinderen dit ook sneller overnemen. Als je dit wilt voorkomen, is het dus goed om zelf het voorbeeld te geven. Zorg er daarom voor dat je zelf ook vaak naar buiten gaat, zodat je kinderen dit als voorbeeld zien en het ook vaker doen.

Maak je eigen tuin kindvriendelijk

Niet alleen kunnen je kinderen veel tijd doorbrengen op de buurt, maar ook in eigen tuin kan het heerlijk zijn om buiten te spelen. Als je dit wilt stimuleren, is het goed om je tuin kindvriendelijk te maken. Dit kun je doen door bijvoorbeeld speeltoestellen te plaatsen, een zachte ondergrond te realiseren en voldoende schaduwplekken te maken. Zo wordt het een fijnere plek voor kinderen om hier tijd te spenderen, waardoor ze wellicht ook sneller naar buiten gaan.



Deze handige tips hierboven kunnen jou erbij helpen om buitenspelen voor kinderen te stimuleren. Als je merkt dat jouw kinderen steeds vaker binnen blijven en je graag wilt dat ze ook voldoende tijd buiten spenderen, is het dus goed om deze tips uit te proberen.