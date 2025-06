Kinderhulp: Niet ieder kind kijkt uit naar de zomer, armoede maakt vakantie lang en leeg

Laatst geüpdatet op juni 23, 2025 by Redactie

Als de zomervakantie nadert, leeft de voorpret op veel scholen. Kinderen maken aftelkalenders, versieren klaslokalen met strandthema’s en praten over hun vakantieplannen. Maar voor kinderen die opgroeien in armoede is de vakantie allesbehalve iets om naar uit te kijken. Voor hen is het niet alleen de zomervakantie zelf die lastig is, maar ook de aanloop ernaartoe, waarin het verschil met klasgenoten steeds zichtbaarder wordt. Terwijl hun klasgenoten zich verheugen op vakanties vol uitstapjes, vakantiekampen en leuke activiteiten, is er voor deze kinderen weinig om naar uit te kijken.

Zes weken zonder structuur

Tijdens de zomervakantie vervalt voor veel kinderen de dagelijkse structuur van school. Voor kinderen die opgroeien in armoede is er vaak geen alternatief. Er zijn geen sportkampen om aan deel te nemen, geen uitjes met het gezin of activiteiten die hen bezig houden. Dit betekent dat de zomerdagen eindeloos lang lijken te duren. Daarnaast is er ook het gemis van vrienden en buurtgenoten die wel op vakantie zijn.

Buitenspelen is niet vanzelfsprekend

Het lijkt vanzelfsprekend dat kinderen in de zomer buitenspelen. Maar voor veel gezinnen die in armoede leven, is dat niet het geval. Simpelweg omdat er niet altijd toegang tot een tuin of een speelplek in de buurt is, waardoor buitenspelen of sporten geen optie is. Ook ontbreekt het vaak aan voorzieningen zoals een fiets, zwemles of buitenspeelgoed. Daarmee missen ze kansen om actief te zijn, mee te doen met leeftijdsgenoten en gewoon kind te zijn.



De mogelijkheid om deel te nemen aan een activiteit of uitje kan al een groot verschil maken in het gevoel over de zomervakantie. Moeder Kelly ontving een Zomerpretpakket van Nationaal Fonds Kinderhulp voor haar zoon en vertelt hierover: “Het is eigenlijk heel mooi hoe zulke kleine dingen een kind al gelukkig kunnen maken. Daar ben ik echt wel heel erg dankbaar voor.”

Niets om op terug te kijken

Wanneer kinderen na de zomervakantie weer op school komen, zijn de zomeravonturen het eerste waarover wordt gepraat. Dat hoeven geen lange of luxe vakanties te zijn, maar ook de verhalen over het strand of een dagje pretpark worden enthousiast gedeeld. Kinderen die in armoede opgroeien, missen zulke momenten vaak. Voor hen is de vakantie vooral een minder vrolijke periode; zonder bijzondere herinneringen, en zonder iets om over mee te praten.



Ook een verhaal kunnen vertellen, hoe klein ook, kan voor kinderen veel betekenen. Het helpt hen om zich onderdeel van de groep te voelen, in plaats van ‘anders’ te zijn door armoede. En juist dat kan bijdragen aan wat rust en vertrouwen aan het begin van het nieuwe schooljaar.