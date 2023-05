Kinderkamer: hoe richt je het op een leeftijdsgeschikte manier in?

Laatst geüpdatet op mei 3, 2023 by Redactie

Veel ouders vragen zich af wanneer hun kind een eigen kamer nodig heeft. Hier is geen algemeen antwoord op. De ervaring heeft geleerd dat het bouwen van een nest begint bij de aanstaande ouders en dat de kinderkamer naar ons beste weten voor het eerst wordt ingericht – als er de nodige ruimte in huis is. We hebben vijf tips voor je om de kinderkamer passend in te richten voor hun leeftijd.



Naast de leefruimte speelt ook de leeftijd van het kind een grote rol in de kinderkamer. Of het nu gaat om baby’s, peuters, scholieren of tieners – de behoeften kunnen niet meer verschillen. Ons advies is: luister naar je kind en beslis zelf wanneer een kinderkamer goed voelt. Als ouder ben je de beste beoordelaar van je kind.

Richt de kinderkamer passend in voor hun leeftijd

Baby

In een babykamer is ruimte voor een commode, kledingkast en bed. Misschien slaapt je kind al in zijn kamer, maar het is ook volkomen normaal als het de eerste maanden – of zelfs het hele eerste levensjaar – weinig tijd op de kinderkamer doorbrengt. Onze tip: Kies meubels die je lang kunt gebruiken. Een ladekast met verschoningshulpstuk is dus logisch, omdat je deze later kunt verwijderen en de ladekast kunt blijven gebruiken.

Klein kind

Bouwstenen, knuffels en boeken zijn de dingen die tegenwoordig opbergruimte nodig hebben in de kinderkamer. Voor de gang of andere kamers gebruiken we graag inbouwkasten tot aan het plafond, maar in de kinderkamer moet alles kindvriendelijk worden ingericht. Kies daarom voor slimme oplossingen voor de grootte van je kind, dan is het ook mogelijk om op een speelse manier op te ruimen.

Een kamer voor twee

Afhankelijk van leeftijd en geslacht kan een kinderkamer voor twee ook werken. Hier moet je letten op de behoeften van je kinderen en de ruimte zo verdelen dat elk kind zijn eigen ruimte heeft. Volgens studies mag het leeftijdsverschil niet meer dan vier jaar bedragen. Stapelbedden zijn een populair meubelstuk om voldoende ruimte te winnen in de kinderkamer.

Schoolkind

Elke levensfase stelt ons in staat om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Zodra de start van de school er aan komt, moeten we denken aan nieuw kinderkamermeubels, want er moet nu uiterlijk een bureau gevonden worden. Zitzakken of kleine fauteuils zijn ook populair om in de kamer naar je favoriete muziek te luisteren – weg van volwassenen.

Tiener

Kinderen zijn volop in ontwikkeling en staan ​​open voor nieuwe dingen. Op een gegeven moment is de tijd aangebroken dat je kroost de kinderkamer ontgroeit: van kinderkamer naar jeugdkamer. Geef je kind de vrije loop in deze levensfase, of het nu gaat om donkere muren of minimalistische meubels. Vaak projecteren tieners de innerlijke chaos naar de buitenwereld.



Tot slot willen we vermelden dat de woonkamer het middelpunt van het leven is voor kleine kinderen. Geef je kind een speelhoekje in de woonkamer, want de kroost is vaak graag bij je in de buurt.