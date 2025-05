Kinderwens dealbreaker in een relatie

Laatst geüpdatet op mei 12, 2025 by Redactie

Bijna 1 op de 10 Nederlanders heeft eens een relatie beëindigd door een verschil in kinderwens. Dit blijkt uit onderzoek van Hallmark onder 1065 Nederlanders die hun ervaringen rondom het moederschap en hun (eventuele) kinderwens deelden.

Liefde vs. kinderwens: relatieperikelen

Soms kan het botsen tussen de liefde en (het ontbreken van) een kinderwens. Bijna 1 op de 10 Nederlanders heeft een relatie beëindigd vanwege een verschil in kinderwens, terwijl 5% koos voor een compromis. Toch blijken we het belangrijk te vinden om erover te praten. 27% van de koppels bespreekt de kinderwens al binnen het eerste jaar van de relatie, 18% deed dit binnen een paar maanden en 13% heeft het zelfs al binnen de eerste paar dates besproken. Toch heeft 16% van de ondervraagden het eigenlijk nooit écht gehad over kinderen.

Vragenvuur

“Wanneer begin jij aan kinderen?” is een vraag waar niet iedereen graag antwoord op geeft. 35% van de Nederlanders met een (nog onvervulde) kinderwens ervaart de vraag als vervelend. Ruim 1 op de 10 Nederlanders zonder kinderwens (12%) voelt dat hij/zij zich moet verantwoorden voor het ontbreken van hun kinderwens, voor de mensen die nog twijfelen over hun kinderwens is dit zelfs 35%.



Gekeken naar de groep die twijfelt over het krijgen van kinderen, blijkt dat hun leefstijl, de wereldsituatie en zelfs de relatie met hun partner de grootste invloed hebben op de twijfel. Vooral mensen tussen de 35 en 44 jaar maken zich zorgen over de wereldsituatie.

Kinderwens: altijd gewild of gewoon zo gelopen?

Na de beslissing om een kinderwens na te streven, en wanneer alles uiteindelijk lukt, begint het echte avontuur: het ouderschap. Onder de 650 moeders die deelnamen aan het onderzoek, bleek meer dan de helft (52%) al op jonge leeftijd te weten dat ze moeder wilden worden. Voor 24% kwam de kinderwens pas toen ze de juiste partner tegenkwamen. Er zijn ook moeders die bewust gewacht hebben totdat hun carrière of financiële situatie ‘klaar’ was voor het moederschap.

Onvoorwaardelijke liefde en struggles

Maar liefst 43% van de mama’s noemt het zien opgroeien en ontwikkelen van hun kinderen als het mooiste aspect van het moederschap, terwijl 33% het onvoorwaardelijke liefdesgevoel als het hoogtepunt beschouwt.



Naast de onvoorwaardelijke liefde zijn er ook dingen die moeilijk zijn. Er zijn meerdere uitdagingen waar veel moeders zich in herkennen zoals de balans tussen werk en gezin, die 44% van de moeders als het grootste struikelblok beschouwt, gevolgd door emotionele ups en downs (37%) en onzekerheid over opvoeding (35%). Daarnaast worstelt 32% van de moeders met het gebrek aan tijd voor zichzelf en 17% ervaart financiële druk. Bijna twee op de drie moeders geven aan dat het moederschap vooral vreugdevol is, maar ook vol zorgen. Slechts 2,6% van de mama’s geeft aan dat het moederschap makkelijker is dan ze hadden verwacht.

In balans

Hoe vinden we die balans tussen het opvoeden van je kinderen en tijd voor jezelf? Het blijkt dat 51% van de moeders zegt dat het goed te doen is, terwijl 40% het af en toe lastig vindt. Voor 6% is het zelfs een echte uitdaging om balans te houden. En ja, dan is er altijd nog die 3% die echt nooit tijd voor zichzelf heeft. “Me-time bestaat vaak alleen als ik even onder de douche sta,” vertelt een moeder.