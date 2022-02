King Billy Casino in Nederland recensie van Casino Zeus

Casino Zeus auteur en gokexpert deelt actuele informatie met spelers van online casino’s in Nederland. Expert voert een gedetailleerde analyse van sites op basis waarvan gedetailleerde beoordelingen en ratings van de beste en meest eerlijke casino’s in Nederland publiceert. Een van de beste online casino’s https://casinozeus.nl/king-billy King Billy in Nederland. De bron kan nuttige tips en deskundig advies vinden, recensies van echte spelers lezen. In dit geval raadt Alexey Ivanov zelf ten zeerste aan om de regels van verantwoordelijk spelen toe te passen.

Onlangs publiceerde de professional een nieuw artikel met een gedetailleerde beoordeling van de King Billy Casino-website, die in 2019 werd opgericht en nu met succes opereert onder een Maltese licentie. Het portaal werkt de klok rond, heeft verschillende taalversies en is vertaald in het Engels, Russisch, Pools, Noors en Fins. Er is een speciale knop bovenaan de pagina aan de rechterkant om van taal te veranderen. Bijzonder opmerkelijk is het originele ontwerp en de goed ontwikkelde functionaliteit van de site. Koning Billy is de naam van het eiland waarop Koning Arthur ligt. De site is gethematiseerd met een decor van luxueuze paleizen met schatten en goud, gedomineerd door ridders gewapend met zwaarden en bogen.

Jaar van oprichting 2020 Licentie 8048/JAZ Aantal wedstrijden meer dan 2000 Bonussen Eerste stortingsbonus, 2 de en 3 de stortingen, vakantie geschenken, geluksweekend, cashback Spel valuta Amerikaanse en Nieuw-Zeelandse dollars Minimum storting 20€ of een gelijkwaardig bedrag in een andere valuta Live chat om te communiceren met technische ondersteuning werkers еr is Software fabrikanten Amatic Industries, Betsoft, Elk Studios, Evolution Gaming, Play’n GO, Microgaming, NetEnt, Lightning Box, Gamevy, Fantasma Games, Kalamba Games, Northern Lights Gaming, Quickspin и др. Gemiddelde casino RTP 97%

Zoals Alexey Ivanov onze correspondent vertelt, werd de beoordeling van het portaal op een professionele manier samengesteld, met bijzondere aandacht voor de zaken die het meest van belang zijn voor gok liefhebbers, ongeacht hun ervaring of mate van professionaliteit.

Registratie en aanmelding

Registratie bij dit online casino is mogelijk voor alle volwassenen, in landen waar gokken niet illegaal is. De procedure is ongecompliceerd en duurt slechts enkele minuten. Om een account aan te maken, moet je:

ga naar de officiële website van “King Billy Casino” of gebruik een werkende mirror, nadat je eerder de echte link op het Internet hebt gevonden;

In de linkerbovenhoek klikt u op “Registratie”;

In het geopende formulier om een e-mail op te geven, een wachtwoord te verzinnen, de munteenheid voor het spel te kiezen, de leeftijd te bevestigen en op “Volgende” te klikken;

op het volgende formulier een naam, een achternaam, een geboortedatum, een geboortejaar en een geslacht te noteren;

voer vervolgens het land, de stad en de postcode in, vink het vakje aan om in te stemmen met het ontvangen van reclame- en sms-briefjes en klik op “Registratie”.

Er zal een e-mail naar uw e-mailadres worden gestuurd, waarin u wordt gevraagd uw account te bevestigen. Zodra alle acties zijn voltooid, is het mogelijk om een storting te doen, een spel te selecteren en weddenschappen te plaatsen. Geregistreerde gebruikers krijgen bonussen met promocodes aangeboden, die kunnen worden gebruikt of afgewezen door op het afwijzings vakje te klikken. Alvorens dit te doen, is het raadzaam u vertrouwd te maken met de voorwaarden voor het geven en inzetten van cash geschenken. Om op de website te autoriseren, moet u uw inloggegevens invoeren.

King Billy’s reeks van spellen

King Billy Casino heeft een breed scala aan spellen, waarvan de meest populaire zijn:

gokkasten (nieuwe, populaire, jackpots)

roulette;

poker;

baccarat;

blackjack;

craps;

krasloten;

anderen (mini, arcade).

Het virtuele casino King Billy heeft een demo, waar u kennis kunt maken met de regels van het spel en uw vaardigheden kunt aanscherpen zonder geld te investeren, en een vrij goed ontwikkelde live-modus, waar het spel met live dealers. Deze rubriek is van belang voor veel gokkers en wordt vooral gewaardeerd door liefhebbers van live emotie.

Betaalmethodes bij King Billy Casino

King Billy online casino biedt een breed scala aan stortings en opname methoden (debetkaarten, e-wallets en bankoverschrijvingen). Gebruikte diensten:

VISA и MasterCard;

PaySafeCard;

Trustly;

Neteller;

Skrill;

Interac Online

iDebit;

instaDebit;

ecoPayz;

Bank Transfer.

In deze lijst zal elke speler de meest handige en toegankelijke manier vinden om geld te storten en op te nemen van de speelrekening. Winsten in de club worden snel en zonder vertraging opgenomen.

Naast de hoofdwebsite heeft het casino ook een mobiele versie beschikbaar voor gebruik op IOS en Android mobiele apparaten. Volgens Alexey Ivanov kan het spel het best op een tablet worden gespeeld, omdat die een groter scherm heeft en veel krachtiger is dan mobiele telefoons.