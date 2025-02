Klaar (of niet) voor een relatie? Je vrienden zijn het er waarschijnlijk mee eens

Laatst geüpdatet op februari 20, 2025 by Redactie

Klaar zijn voor een vaste relatie is een belangrijke stap in het daten. Maar zijn je vrienden het ermee eens dat jij klaar bent voor een langdurige relatie? Een nieuw onderzoek van Michigan State University ontdekte dat vrienden het er in grote mate over eens waren wie klaar was voor een vaste relatie — en wie niet.



Het onderzoek toonde aan dat vrienden die werden gezien als minder klaar voor een vaste relatie, ook onzekerder bleken te zijn in hun relaties. Mensen met een onzekere hechtingsstijl hebben verhoogde niveaus van angst en/of vermijding.



De onderzoekers verzamelden gegevens van bijna 800 mensen die waren opgenomen in vriendengroepen. Deelnemers rapporteerden over hun eigen bereidheid voor relaties, de bereidheid van hun vrienden en de hechtingsstijlen van hun vrienden. Dit round-robin-onderzoeksontwerp is een van de weinige die zich richt op jonge volwassen vrienden.



“Vriendschappen beïnvloeden zoveel aspecten van ons leven — niet alleen onze gezondheid en geluk, maar ook onze romantische vooruitzichten. Vrienden kunnen beperken of faciliteren met wie we daten. Ze kunnen ook helpen onze romantische relaties te laten bloeien of ze subtiel en niet zo subtiel ondermijnen”, aldus William Chopik, universitair hoofddocent aan de afdeling psychologie van MSU en medeauteur van de studie. “Beoordelingen van bereidheid verklaren waarschijnlijk allerlei redenen waarom vrienden onze kansen op het vinden van liefde helpen of schaden.”



De onderzoekers hopen dat de bevindingen inzichten kunnen bieden voor jongvolwassenen die door romantiek navigeren en hen aanmoedigen om openlijk te communiceren met hun leeftijdsgenoten om gezonde relaties te bevorderen.



“Vrienden spelen een belangrijke rol bij het vormen en onderhouden van romantische relaties, van introducties tot advies. Er is echter zelden een kans om te weten hoe zij ons zien”, aldus Hyewon Yang, een doctoraatsstudent psychologie aan MSU. “Ik hoop dat deze studie een holistisch begrip biedt van bereidheid tot toewijding vanuit een sociaal netwerkperspectief, terwijl de nadruk wordt gelegd op de cruciale rol van vrienden bij het nastreven, ontwikkelen en onderhouden van romantische relaties.”