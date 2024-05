Kledingstress op kantoor: wel of geen korte broek?

Laatst geüpdatet op mei 29, 2024 by Redactie

Het wordt weer warmer en dus rijst ook steeds vaker de vraag welke zomerkleding je aantrekt naar kantoor. International Workplace Group, ‘s werelds grootste aanbieder van flexibele werkplekken, deed onderzoek naar de dresscode voor kantoor onder meer dan 1.000 werknemers. Hieruit blijkt dat 49% van de ondervraagden vindt dat een korte broek in de zomer naar kantoor kan. Ook t-shirts zijn meer dan ingeburgerd (66%). De regel hoe bloter, hoe beter gaat echter niet op. Zo vindt 58% van de ondervraagde kantoormedewerkers dat een crop top voor thuis is. Ook de No Pants trends wordt meer gezien als een look om thuis te dragen.

Ondanks dat de meeste bedrijven nog steeds duidelijke kledingvoorschriften hanteren, weet 10% van de werknemers in de leeftijd van 18-24 jaar niet of hun werkgever richtlijnen hanteert als het gaat om kleding op kantoor. Kleding op kantoor is in de loop der jaren steeds meer casual geworden. Zo zijn sneakers op de meeste werkplekken helemaal ingeburgerd. Toch blijft kleding op kantoor iets formeler dan thuis.

Wat kan wel, wat kan niet?

Hybride werken is niet meer weg te denken uit onze huidige manier van werken. We verdelen onze werkweek tussen werken vanaf kantoor, thuis of een professionele werkplek in de buurt. Bijna 80% van de ondervraagden geeft aan dat ze zich anders zijn gaan kleden als gevolg van hun flexibele werklocaties. Vooral mannen (85%) hebben hun werkgarderobe aangepast, ten opzichte van 77% van de vrouwen en 62% van de non-binaire personen. Comfort is hier een belangrijke drijfveer: 53% van alle hybride werknemers zoekt gemakkelijk zittende kleding om eenvoudig te kunnen wisselen tussen een professionele en privé-look. 35% mengt casual en business chique kleding, terwijl maar 21% van de respondenten aangeeft zich nog chiquer te zijn gaan kleden na het overstappen naar een hybride werkmodel.