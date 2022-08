Kleine badkamer? Zo laat je je badkamer optisch groter lijken

Heb je in je woning een niet al te grote badkamer? Grote kans dat je je badkamer dan optisch groter wilt laten lijken. Het is allereerst goed om te weten dat je hier voldoende mogelijkheden voor hebt. Door bijvoorbeeld met kleuren te spelen, kun je je badkamer al een stuk groter laten ogen.

Om je kleine badkamer groter te laten ogen, kun je het beste onderstaande tips opvolgen.

Tip 1: laat je goed informeren

Het kan nooit kwaad om je goed te laten informeren over het inrichten van je badkamer. Ben je woonachtig in Eindhoven? Ga dan langs bij een sanitairwinkel Eindhoven en laat je uitgebreid informeren. De deskundige medewerkers voorzien je maar al te graag van handige tips. Van handige tips waarmee je je kleine badkamer optisch groter kunt laten ogen.



Tip 2: ga voor grote tegels in de badkamer

Het advies is om in een kleine badkamer grote tegels neer te leggen. Je hebt hierdoor niet al te veel tegels nodig, waardoor de badkamer erg strak oogt. Bijkomend voordeel is dat de grote tegels je badkamer (een stuk) groter laten ogen.



Dit heeft puur met het optische beeld van grote tegels te maken. Overigens is het ook nog aan te raden om goed na te denken over de plaatsing van de tegels. Leg je deze met de lengte horizontaal of verticaal neer? Indien je voor een horizontale ligging kiest, laat je je badkamer langen ogen. Bij een verticale ligging oogt je badkamer juist breder.



Tip 3: kies voor lichte kleuren in de badkamer

Het is ook aan te raden om voor lichte kleuren in de badkamer te kiezen. Kies bijvoorbeeld voor een licht badkamermeubel uit Eindhoven, kies voor een lichte douchecabine en kies voor lichte tegels in de badkamer. Door lichte kleuren toe te passen, laat je automatisch je kleine badkamer groter ogen.



Vind je een compleet lichte badkamer niet mooi? Dan kun je wel kiezen voor het toevoegen van donkere details in de badkamer. Met deze donkere details laat je je badkamer eigenlijk alleen maar meer spreken.



Tip 4: benut de aanwezige ruimte optimaal

In een kleine badkamer is het sowieso aan te raden om de aanwezige ruimte optimaal te benutten. Dit doe je bijvoorbeeld door een wasbak inclusief opbergkast uit te kiezen. De wasbak heb je toch nodig, terwijl je met de opbergkast moeiteloos extra opbergruimte creëert. Wel zo prettig, aangezien je hier in een kleinere badkamer niet al te veel ruimte voor hebt.



Tip 5: hang sowieso één spiegel in je badkamer op

Met een spiegel laat je elke ruimte groter ogen. Het advies is daarom om sowieso één spiegel in je badkamer op te hangen. Indien gewenst kun je zelfs voor twee of drie spiegels kiezen.