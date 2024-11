Laatst geüpdatet op november 27, 2024 by Redactie

Veel vaste planten, struiken en bomen zijn in de wintermaanden bladloos. En dat geeft de tuin, zeker op regenachtige dagen, een sombere uitstraling. Een winterdip ligt dan al gauw op de loer… Het recept: zorg voor kleur in de wintertuin!

Kerstroos

Tijdens de donkere dagen zorgen winterbloeiers voor vrolijkheid in de tuin. Een ideale plant is de kerstroos (Helleborus). Hij bloeit, elk jaar weer, tijdens de wintermaanden en kan zowel in de halfschaduw staan als op een zonnig plekje. Er zijn diverse soorten met bloemenkleuren variërend van wit tot donkerpaars en soms zijn ze zelfs gespikkeld. De kerstroos kun je heel goed combineren met andere winterbloeiers zoals Camelia. Heb je een geveltuintje? Zet daar dan zeker kerstroos in. De grond rondom een gevel of muur bevat vaak veel kalk en daar gedijt de plant goed op. Uiteraard kun je Helleborus ook prima in potten op het balkon of terras zetten.

Winterheide

Winterheide (Erica) kun je zowel in de volle grond als in potten planten. Het kleurrijke struikje heeft kleine bloemetjes met een witte, rode of paarse kleur. Net als de kerstroos komt winterheide elke winter opnieuw tot bloei. En omdat de meeste soorten van december tot april bloeien, is het ook een plant die in het vroege voorjaar voeding biedt voor bijvoorbeeld bijen. Die kunnen al bij een temperatuur boven 9 graden Celsius wakker worden uit hun winterslaap en gaan dan op zoek naar voedsel.

Kleurrijke kerstboom

Veel mensen halen in december een kerstboom in huis. Dat gaat meestal om de spar (Picea) en de zilverspar (Abies). Het zijn de naalden die de boom kleur geven – variërend van licht- tot donkergroen en van zilverwit naar zilverblauw. Voordat je ‘m in huis haalt, zet je de kerstboom eerst een paar dagen in een koele bijkeuken of schuur. Dan kan de boom acclimatiseren vanwege de grote temperatuurverschillen tussen buiten en binnen. Je kunt de boom begin december uiteraard ook direct in de tuin zetten. Hang er wat ledverlichting in voor extra sfeer en bijvoorbeeld pindaslingers voor vogels. Een exemplaar met kluit kun je na de feestdagen een plekje in de tuin geven. Het is daarbij wel van belang om ‘m eerst weer goed te laten acclimatiseren.



