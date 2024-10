Kleur in het interieur met Anthurium

Laatst geüpdatet op oktober 8, 2024 by Redactie

Kamerplanten mogen in een interieur eigenlijk niet ontbreken. Wanneer je kiest voor bloeiende planten als anthurium dan voeg je op natuurlijke wijze kleur toe. En er is altijd wel een geschikt plekje te vinden voor deze langbloeiende en luchtzuiverende kamerplant. Uiteraard in de woonkamer, maar ook in de badkamer, keuken, slaapkamer, hal en op de werkplek.

Langbloeiend

De anthurium is een langbloeiende kamerplant met opvallend schutblad dat meestal hartvormig is, maar ook ovaal kan zijn. Daaruit groeit een kolf met minuscule bloemen. Afhankelijk van het soort, heeft het schutblad van anthurium een eigen kleur. Zo zijn er de bekende rode, witte en roze anthuriums, maar zijn er tegenwoordig ook paarse, bruine en meerkleurige. De plant bloeit maandenlang, meerdere keren per jaar.



Stylingtip: Combineer meerdere anthuriums met dezelfde kleur in één grote pot of zet een aantal potten bij elkaar. Zo creëer je een krachtig kleuraccent in huis. Een voordeel van kamerplanten is dat ze voor een rustelement zorgen in het interieur.

Energieboost

Onderzoek van Wageningen University & Research heeft aangetoond dat anthuriums goede luchtzuiveraars zijn. Ze halen schadelijke gassen uit de lucht en leveren dus een bijdrage aan een gezonder binnenklimaat. Je hebt zo minder snel last van bijvoorbeeld hoofdpijn, droge ogen en futloosheid. In plaats daarvan krijgt je meer energie. Hoe meer planten, hoe groter het effect.

Van harte!

Door zijn hartvormige schutbladeren is de anthurium een ideaal cadeau om te geven, bijvoorbeeld bij een housewarming, verjaardag of gewoon zomaar aan iemand die je een warm hart toedraagt.

Geen gedoe

Anthuriums kun je overal in huis neerzetten. Belangrijk is een plekje met voldoende daglicht (geen directe zon). Voor de rest is het eens per week watergeven en tijdens het groeiseizoen (voorjaar en zomer) om de twee weken een beetje plantenvoeding.



Kijk voor meer informatie op www.anthuriuminfo.com.