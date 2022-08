Kleur op balkon en terras met Cyclaam

In de nazomer en herfst kan het balkon of terras vaak wel een oppepper gebruiken. Haal alle uitgebloeide zomerbloeiers weg en… vervang ze door de cyclaam. De meeste mensen kennen ‘m als kamerplant, maar je kunt ze in het najaar ook buiten neer zetten. Dat zijn de zogenoemde garden cyclamen. Elke plant heeft enorme flowerpower en verdraagt zelfs een paar graden vorst. Dat is genieten van begin september tot eind november. En bij een zachte winter zelfs nog langer!

Veel bloemen

De Garden cyclaam is een bloeiende balkon- en terrasplant met opvallende bloemen. Die steken eigenwijs de lucht in alsof ze zich zo lang mogelijk willen maken. Garden cyclamen hebben bloemen in verschillende kleuren: van spierwit tot warmrood en van zachtroze tot dieppaars. De cyclaam heeft een hartvormig blad met een prachtige tekening. Elk blad staat garant voor een bloem. Als het lijkt dat het aantal bloemen niet overeenkomt met het aantal bladeren… kijk dan vooral eens onder de ‘rokken’ (bladeren). Daar tref je de bloemknoppen aan. De bloemen zitten vol met nectar en zijn daardoor ook in trek bij bijen, hommels en andere bestuivers.

Verzorging

Zet garden cyclamen op een plekje in de halfschaduw. Wanneer je ze in een pot zet, zorg dan dat er een gat in de bodem zit. Overtollig (giet)water kan dan eenvoudig wegvloeien. Belangrijk is om cyclamen op de juiste manier water te geven. Doe dat namelijk aan langs de zijkanten van de pot en niet in het midden van de plant, zoals je misschien gewend bent. Of geef water via een schoteltje onder de pot. Het is namelijk beter als de wortels van de cyclaam het vocht van onderaf opzuigen. Haal de uitgebloeide bloemen met steel en al uit de plant. Onder de ‘rokken’ ontstaan dan vanzelf nieuwe knoppen.



Fotocredit: Cyclaam.eu