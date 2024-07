Tips & tricks voor een klimaatproof en gezonde tuin

Laatst geüpdatet op juli 16, 2024 by Redactie

De lente was natter én kouder dan ooit, terwijl er in de zomer soms weken geen druppelt valt. En hoe moeten we de invasie van slakken en muggen het hoofd bieden? De tuin onderhouden is tegenwoordig een flinke uitdaging. Ondanks deze moeilijke omstandigheden bieden tuinen juist kansen. De 5,5 miljoen tuinen in Nederland – samen goed voor een oppervlakte van tien keer de Veluwe – hebben de potentie om groene parels te worden die zowel onszelf als onze omgeving ten goede komen. Nu de zomervakantie is begonnen, is het tijd om de handen – met of zonder groene vingers! – uit de mouwen te steken en je tuin zomerklaar te maken. Intratuin deelt tien tips voor een gezonde en klimaatproof tuin.

Help je tuin een handje

De kracht van planten is ongekend. Ze houden de bodem gezond, de omgeving koel en ze zuiveren de lucht. Ze dragen bovendien ook bij aan de geleidelijke afvoer van regenwater. Daarnaast zijn ze de bron van leven in de tuin: voor vlinders tot vogels en alles daartussenin.



Met zoveel keuze en opties is het is soms lastig te bepalen wat nou écht werkt. Gelukkig zijn er veel – ook hele gemakkelijke! – manieren om je tuin veerkrachtiger te maken. Dus duik de tuin in, pak de meditatieve flow die tuinieren heet en tackle elke uitdaging.

Intratuin tipt: 10 manieren om je tuin gezond en klimaatbestendig te maken

1. Van Grijs naar Groen | Deze ligt voor het oprapen, letterlijk! Hup die tegels eruit en groen erin. Vergeet ook zeker de geveltuin niet! Veel gemeentes helpen je graag met het aanleggen en staan positief tegenover beplante boomspiegels en andere soorten buurtnatuur. Check vooral de website van je gemeente of er een subsidieregeling voor jou geldt. Kies voor klimrozen of blauwgras voor een zonnige plek. Varens, anemoon, purperklokjes, hartenlelie’s en duizendknoop lenen zich perfect voor schaduwrijke plekken.



2. Kies voor inheemse planten | Inheemse planten hebben eeuwenlang de tijd gehad om zich aan te passen aan het klimaat van ons kikkerlandje. Een betere match voor je tuin bestaat er daarom niet. Een goede match betekent een gezonde basis. Hierdoor kan jouw tuin beter tegen een stootje, zoals veel of juist geen regen. Voorbeelden van bloemrijke, inheemse planten waar insecten ook blij van worden zijn: grasklokje, knoopkruid, vingerhoedskruid, grote kattenstaart, wilde marjolein en veldsalie.



3. Langdurige bloei | Ga voor vaste planten die elk jaar weer terugkomen en langdurig bloeien, zoals de zonnehoed, geranium en siersalie. Dat is niet alleen duurzamer, maar scheelt ook in de portemonnee.



4. Zorg voor een gezonde bodem | Een gezonde tuin begint bij een gezonde bodem. Variatie in planten is belangrijk en de bodem moet niet ‘bloot’ liggen. Heb je niet overal beplanting? Mulch dan. Mulchen is het bedekken van de grond met organisch materiaal, zoals compost blad en houtsnippers. Dit zorgt voor een luchtige grond waarin veel natuurlijk bodemleven zich prettig voelt en kan ontwikkelen. Let ook op welke potgrond je gebruikt. Kies voor turfvrije potgrond, dit bevat veel meer voedingstoffen die makkelijker worden afgegeven en een gezond bodemleven stimuleert.

5. Varieer in bloeiperiode | Creëer een tuin die het hele jaar door leeft en beestjes van voedsel voorziet door te variëren in bloeiperiodes. Plant voorjaarsbloeiers zoals krokussen, narcissen, maar ook sierstruiken en bomen zoals Chinees klokje, rododendrons, boerenjasmijn of sierkers. Kies zomerse bloeiers zoals lavendel en zonnehoed en herfstbloeiers zoals asters en herfstanemonen. Niet alleen fijn voor de beestjes, maar ook voor jezelf!



6. Denk verticaal | Kies je voor een heg of struik in plaats van een schutting, dan voeg je direct een bruisende, levendige plek toe. De bloeiende meidoornheg vinden insecten bijvoorbeeld heerlijk.

Heb je al een schutting of muur? Plaats dan klimplanten, zoals klimop, passiebloem of klimrozen. Dit zorgt niet alleen voor extra groen, maar ook voor beschutting en voedsel voor insecten en vogels.



7. Neem een insectenhotel | De insecten in Nederland hebben het moeilijk. Een insectenhotel helpt ze een handje. Als wederdienst maken zij jouw tuin gezonder. Wil je een drukbezocht hotel? Zorg dan voor een goed restaurant in de buurt. Denk aan lavendel, kogeldistel en kattenstaart. Of ga voor vlinderstruiken, reuzenlavendel of rozen als leuke sierstruiken. Wist je dat wilde bijen tussen elk hapje maximaal 250 meter kunnen vliegen?

8. Water voor later | Koppel een regenton aan je regenpijp, zodat je de droogte te lijf kan gaan zonder leidingwater te verspillen. Gebruik een afsluitbare regenton om een muggenbroedplaats te voorkomen. Check op www.groenesubsidiewijzer.nl of je hier van je gemeente een subsidie voor kunt krijgen.



9. Natuurlijke bestrijding van plagen | Houd slakken en muggen op een natuurlijke manier buiten de tuin door hun natuurlijke vijanden aan te trekken. Klimop is aantrekkelijk voor egels en vogels, maar ook heesters met bessen doen het goed. Wil je directere actie? Maak om slakken te weren een barrière van 5 cm met koffiedik, knoflook, kapotte schelpen of fijngemaakte eierschalen. Peterselie, tijm, lavendel, rozemarijn, eucalyptus, vlier of een walnotenboom in je tuin helpt muggen te verjagen.

10. Doe niks | Misschien wel de makkelijkste tip van allemaal: laat je tuin met rust! Perfect voor de vakantietijd, toch? Niet schoffelen, maaien of wieden. Zo kunnen planten en dieren ongestoord hun gang gaan. Geen fan van een hele wild