Klimmen in het topmanagement – 5 tips

februari 1, 2023

Vooral op de lagere niveaus van een bedrijf is het vaak vrij eenvoudig om carrière te maken. Maar hoe hoger de persoon klimt, hoe meer het tempo kan vertragen – of volledig tot stilstand kan komen. Vooral met het oog op topmanagement functies zijn doorgroeimogelijkheden schaars. Als je het wilt pakken, moet je iets speciaals doen. Goede prestaties zullen nauwelijks genoeg zijn om de deuren van de executive verdieping te openen. Het is belangrijker om je eigen vaardigheden in te brengen ten behoeve van het bedrijf. We hebben hier tips om te klimmen in het topmanagement.

Tips om te klimmen in het topmanagement

1. Prestaties alleen zijn niet genoeg

Voor kandidaten die solliciteren naar een functie op de executive floor, is het niet voldoende om tot nu toe succes en een hoge mate van motivatie in hun carrière te hebben gehad. Dus nog meer werken zal je niet vooruit helpen. Het zogenaamde trackrecord is op dit niveau geen vereiste, maar een norm. In plaats daarvan moet je uitleggen hoe je je kennis en vaardigheden in de toekomst wilt gebruiken om het bedrijf en het eventuele topmanagementteam te versterken. Een CFO kan de CEO een signaal geven dat hij met zijn rug naar de financiële kant staat, zodat zijn collega zich kan concentreren op verkoop en marketing. Van individueel succes naar teamsucces is de formule.

2. Strategisch netwerken voor succes

Managers met ambities zouden in een vroeg stadium contacten moeten leggen met raden van commissarissen, bedrijfseigenaren, aandeelhouders en headhunters – ongeacht de situatie en zonder specifieke behoefte – en de meeste managers doen dit verkeerd. Ze reflecteren op een behoefte en zoeken dan contact met de buitenwereld, wat hen in een soort smeekbedenfunctie manoeuvreert. Een strategisch langetermijngericht en situatie-onafhankelijk netwerk geeft daarentegen toegang wanneer de situatie daarom vraagt.

3. De behoefte aan harmonie is een carrière killer

Het is ook belangrijk om de gevolgen van het werken als manager niet te onderschatten. Keer op keer moeten conflicten worden overwonnen, beëindigingsgesprekken worden gevoerd of impopulaire beslissingen worden genomen. Wie neigt naar harmonie en teamgerichtheid op de directieverdieping, houdt het niet lang vol. Impopulaire beslissingen moet je kunnen verantwoorden in het belang van de onderneming. Managers moeten zich dus afvragen of ze deze effecten wel aankunnen.

4. Geduld en tijd zijn vereist

Hoe verder leidinggevenden op de carrièreladder klimmen, des te langer kan het succes van de maatregelen die zij hebben genomen op zich laten wachten. Beslissers moeten dus leren de ontwikkelingen geduldig op hun beloop te laten en te vertrouwen op de genomen stappen. Overhaaste emotionele reacties zijn hier niet langer nodig – ze kunnen het bedrijf ernstig in gevaar brengen.

5. Volwassen worden tot een entrepeneur

Toekomstige managers moeten niet alleen hun werk perfect doen, ze moeten ook bereid zijn zich in te zetten ten behoeve van de werkgever. Misschien met zelfstandig ontwikkelde concepten of met succesvol begeleide projecten. Met diensten die verder gaan dan de daadwerkelijke werklast, maar die het bedrijf helpen – en die vaak beloond worden met een promotie.