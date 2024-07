Koel af met de verfrissende recepten van Double Dutch

Laatst geüpdatet op juli 1, 2024 by Redactie

It’s getting hot, hot, hot, want Double Dutch is klaar om de zomer te veroveren! Nu de temperaturen stijgen, bereiden wij ons voor op een seizoen vol zon, ontspanning en verfrissende drankjes. Natuurlijk zijn de klassiekers altijd een hit, maar wij kiezen deze zomer voor verrassende smaken van Double Dutch, het Britse premium tonic- en mixersmerk van de Belgisch-Nederlandse tweelingzussen Joyce en Raissa de Haas. En om nog meer zin te krijgen in die zwoele avonden, delen we 4 verfrissende recepten van Double Dutch die ons deze zomer helpen af te koelen. Ready to beat the heat?



Na een koude, regenachtige lente verlangen we allemaal naar die warme zomer, toch? Denk aan gezellige barbecues, sfeervolle avonden en vooral, heerlijke drankjes. En wat is de ultieme partner in crime voor een perfecte cocktail? Double Dutch mixers, natuurlijk! Deze recepten brengen ons alvast in die langverwachte zomersfeer.

1. Elderflower Margarita Fizz

Dit drankje is een ware traktatie voor de smaakpapillen, met de subtiele bloemige tonen van elderflower (NL: vlierbloesem) die perfect samenkomen met de klassieke verfrissing van een margarita en een sprankelende frizz.

Ingrediënten

50 ml tequila

Double Dutch Elderflower Tonic

Garnituur naar smaak: sinaasappelpartjes, takje rozemarijn

Hoe maak je het?

Vul 50 ml tequila aan een gekoeld margarita glas of een met ijs gevulde tumbler. Voeg vervolgens Double Dutch Elderflower Tonic toe tot het glas bijna vol is. Garneer de cocktail met een sinaasappelpartje en een takje rozemarijn voor een heerlijk aroma en extra smaak. Roer voorzichtig om de ingrediënten te mengen. Geniet van je verfrissende Elderflower Margarita Frizz.

2. Summer Garden

Stap binnen in een zomerse oase met deze Summer Garden cocktail! Een ware smaakexplosie in elke slok, ideaal om van te genieten tijdens een gezellige apero.

Ingrediënten

50 ml dry gin of wodka

50 ml troebele appelsap

Double Dutch Elderflower Tonic

Garnituur naar smaak: komkommer, takje verse munt, frambozen

Hoe maak je het?

Vul een Collins-glas met ijs. Voeg 50 ml dry gin of wodka toe aan het glas. Giet vervolgens 50 ml troebele appelsap in het glas. Top het mengsel af met Double Dutch Elderflower Tonic. Garneer met plakjes komkommer, verse muntblaadjes en sappige frambozen. Roer voorzichtig om de ingrediënten te mengen. Geniet van deze heerlijk verfrissende cocktail!

3. Island Breeze ​

Met een beetje creativiteit en enkele heerlijke ingrediënten toveren we in een handomdraai een exotische cocktail tevoorschijn. Cheers to a taste of paradise!

Ingrediënten

50 ml coconut rum

50 ml ananassap

Double Dutch Double Lemon

Garnituur naar smaak: limoenpartjes, ananas, takje verse munt

Hoe maak je het?

Bouw het drankje op in een glas gevuld met ijs of in een koperen mok. Voeg 50 ml coconut rum toe aan het glas. Giet vervolgens 50 ml ananassap in het glas. Top het mengsel af met Double Dutch Double Lemon. Garneer naar smaak met limoenpartjes, stukjes ananas en een takje verse munt. Roer voorzichtig om de smaken te mengen.

4. Citrus Beach Spritz ​

Met een vleugje Italiaanse flair en een scheutje Franse elegantie brengen we een heerlijke mix van Aperol, Cointreau Triple Sec met de verfrissende smaak van Double Dutch Double Lemon samen. Santé!

Ingrediënten

25 ml Aperol

25 ml Cointreau Triple Sec

Double Dutch Double Lemon

Garnituur naar smaak: sinaasappelpartjes, citroenpartjes

Hoe maak je het?

Bouw het drankje op in een wijnglas gevuld met ijs. Voeg 25 ml Aperol toe aan het glas. Giet vervolgens 25 ml Cointreau Triple Sec in het glas. Top het mengsel af met Double Dutch Double Lemon. Garneer naar smaak met sinaasappelpartjes en citroenpartjes. Roer voorzichtig om de smaken te mengen. Geniet van deze verfrissende en fruitige cocktail!

Hot, hotter, hottest! Dit zijn de coolste cocktailtrends deze zomer

Klaar voor een onvergetelijke zomer? Deze cocktailtrends mag je niet missen.

Fancy ijsblokjes

Deze zomer neemt een verrassende nieuwe trend de cocktailwereld over: fancy ijsblokjes! De tijd van de kleine, vierkante ijsblokjes is voorbij; dit jaar worden we creatief met ijs. Van gigantische blokken tot unieke vormen zoals hartjes, en van met kruiden of fruit doordrenkte ijsjes tot visuele kunstwerkjes, ijs is niet langer alleen om drankjes koel te houden.

Mixers, mixers, mixers

Bartenders doen het al; het is tijd dat wij het ook proberen. Gebruik unieke mixers zoals Watermelon & cucumber of Pomegranate & basil en til alle drankjes naar een hoger niveau. Ideaal om iedereen te verrassen met originele smaken.

Populair? Paloma!

Zin in een eenvoudige, verfrissende cocktail? Dan is de Mexicaanse Paloma een absolute aanrader! De Paloma (Spaans voor ‘duif’) is een verfrissende mix van tequila, limoensap en de Double Dutch Pink Grapefruit mixer. Heerlijk fris, fruitig en gewoonweg fantastisch!