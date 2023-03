Kom uit de winterslaap! Met deze 6 tips ga je fit de lente in.

Laatst geüpdatet op maart 9, 2023 by Redactie

Veel mensen hebben last van voorjaarsmoeheid. De typische symptomen zijn vermoeidheid, gebrek aan energie, problemen met de bloedsomloop en concentratieproblemen. Vooral vrouwen, weergevoelige mensen en ouderen worden getroffen. Ook al zijn de oorzaken van voorjaarsmoeheid nog niet helemaal opgehelderd, het is in ieder geval zeker dat onze hormonale balans een grote rol speelt. De aanmaak van het gelukshormoon serotonine is afhankelijk van daglicht. Tijdens de lange winterperiode zijn de lichaamseigen reserves van dit hormoon uitgeput en kan het slaaphormoon melatonine zijn volle werking ontplooien. De wisselende temperaturen doen de rest, want als de thermometer stijgt, verwijden onze bloedvaten en daarmee de bloeddruk. Verander je voorjaarsmoeheid in een lenteontwaken. Verban lusteloosheid en bestrijd vermoeidheid met deze tips:

Lees ook: Clean Eating: Natuurlijk en duurzaam eten en drinken!

1. Vul vitale stoffen bij

Vooral in de winter eten we vaak voedsel dat rijker is aan vet en suiker. Verse, regionale groenten en fruit zijn zeldzaam. Door de kou verbruikt ons lichaam echter ook meer vitaminen en mineralen. Geen goed uitgangspunt voor onze stofwisseling en hormoonhuishouding. Tijd dus om de vitaminereserves aan te vullen. In het voorjaar hebben we vooral de volgende vitamines nodig:



Vitamine B 1 ondersteunt de energieproductie. Een tekort leidt tot chronische vermoeidheid en een slechte concentratie. Er zit veel vitamine B1 in zonnebloempitten, tarwekiemen en varkensvlees.



Vitamine B12 speelt een sleutelrol bij de bloedvorming en zorgt voor een duurzame bescherming van het cardiovasculaire systeem. Een tekort veroorzaakt chronische vermoeidheid. Vooral veganisten hebben vaak een tekort aan vitamine B12, dit zit namelijk vooral in vis, vlees en zuivelproducten.



Vitamine C helpt tegen vermoeidheid en versterkt het immuunsysteem. Het komt voor in citrusvruchten, bloemkool, asperges en peterselie.



Vitamine E versterkt samen met vitamine C het immuunsysteem en stimuleert de spierstofwisseling. Hoe kouder de winter, hoe meer vitamine E we verbruiken. Het is nu des te belangrijker om de reserves aan te vullen.



IJzer is een essentieel mineraal en kan alleen door ons lichaam worden opgenomen als er voldoende vitamine C beschikbaar is. IJzergebrek kan de oorzaak zijn van vermoeidheid, vooral bij vrouwen. IJzer zit bijvoorbeeld in prei en vlees. Helemaal lege ijzervoorraden kunnen echter alleen in zeldzame gevallen en gedurende een zeer lange periode worden aangevuld door simpelweg je dieet te veranderen. Een arts kan controleren op ijzertekort.

2. Kleine maaltijden

Het verteren van grote, zware maaltijden is zwaar werk voor ons lichaam. Het is beter om verspreid over de dag meerdere kleinere maaltijden te eten. Hierdoor wordt het lichaam gelijkmatig van energie voorzien en wordt het organisme niet te zwaar belast.

3. Veel drinken

Vermoeidheid is vaak het gevolg van onvoldoende drinken. Drink daarom gedurende de dag voldoende water of ongezoete thee, dus minimaal 2 liter. Als je een extra energieboost wilt, kun je direct na het opstaan ​​een glas bruisend mineraalwater met een scheutje verse citroen drinken. De citroen levert waardevolle vitamine C en het water werkt enorm activerend op een lege maag. Geloof je niet? Probeer het!

4. Begin de dag met ochtendgymnastiek

Gymnastiek in de ochtend maakt de geest wakker! “Alsjeblieft, wat? Trainen in de ochtend?” denk je nu misschien. Maar maak je geen zorgen… je hoeft het niet te overdrijven. Het beste is om liggend een rondje op de airbike te rijden. Zwaai dan je benen uit bed en rek en strek uitgebreid. Concentreer je even op je lichaam en begin dan vol energie aan de dag.

5. Stimuleer de cyclus – contrastdouches & sauna bezoeken

Breng je bloedsomloop op gang met contrastdouches. Neem gewoon een minuutje een warme en koude douche. Elke douche wordt afgesloten met een koude douche. Dit maakt je fit en versterkt ook het bindweefsel. In de sauna zweet je alle trage afvalstoffen gewoon uit en zorg je tegelijkertijd voor een frisse teint.

Lees ook: Zo krijg je een gezondere relatie met eten en bewegen

4. Beweeg veel – bij voorkeur in de frisse lucht

Zorg voor voldoende lichaamsbeweging – bij voorkeur buitenshuis. De beweging brengt onze bloedsomloop op gang en de UV-stralen stimuleren de aanmaak van het gelukshormoon serotonine. Het is belangrijk dat je ogen ook de zon zien, dus het is logisch om je zonnebril af en toe thuis te laten. Dus kom van de bank en de lente in!