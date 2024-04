Koningsdag is een van de belangrijkste feestdagen van het jaar voor Nederlanders

Laatst geüpdatet op april 24, 2024 by Redactie

Voor veel Nederlanders (61%) is Koningsdag een van de belangrijkste feestdagen van het jaar, blijkt uit representatief onderzoek in opdracht van Thuisbezorgd.nl onder 1.000 Nederlanders. We vieren Koningsnacht en -dag met lekker eten, vrienden en familie en sparen hierbij kosten noch moeite om er een feestelijke dag van te maken.

Eten als een Koning

Van festivals en een feestelijke brunch als aftrap van Koningsdag tot een luxe anti-kater ontbijt; de verjaardag van de Koning vieren we zelf ook royaal. Een op de vijf feestgangers geeft aan die dagen ontbijt, brunch of diner aan huis te bestellen. Dit ziet Thuisbezorgd.nl ook terug in de bestellingen waar op deze dagen zowel pizza’s en burgers als sapjes en uiteraard oranje tompoucen gedurende de hele dag volop worden besteld.

Eettradities

Voor veel Nederlanders is de start van Koningsdag ook een traditie geworden waarbij ze met vrienden en familie bij iemand thuis verzamelen voor een uitgebreide brunch. Van guilty pleasures om de nacht daarvoor te verwerken tot een gezonde start van de dag met smoothies en salades. Zo wordt de pizza margherita het vaakst besteld op Koningsdag, maar zijn ook gezonde gerechten en boodschappen in trek. Thuisbezorgd.nl ziet een groeiend aantal bestellingen van fruit smoothies en salades op Koningsdag en de dag erna. Daarnaast is natuurlijk ook de oranje tompouce terug te zien in de bestellingen rond Koningsdag.

Populariteit Koningsdag neemt verder toe

De drukte wordt bevestigd in recent onderzoek dat door Thuisbezorgd.nl is uitgevoerd. Daaruit blijkt dat 57% van de Nederlanders aangeeft dat de festiviteiten rondom Koningsdag de afgelopen jaren alleen maar populairder zijn geworden. Het merendeel van de Nederlanders vindt Koningsdag leuker en belangrijker dan andere feestdagen zoals Bevrijdingsdag (57%), Hemelvaart (64%) en Pinksteren (62%). Momenten waarop ook veel festiviteiten worden georganiseerd, maar die voor twee derde van de Nederlanders dus niet kunnen tippen aan Koningsdag. Vooral in Overijssel en Utrecht zijn mensen overigens erg fan van het Oranjefeest. Koningsdag is bij de inwoners van die provincies 10% populairder dan in de rest van Nederland.

Waar geven we ons geld aan uit

In het oranje feestgedruis vinden Nederlanders ook dat ze zichzelf mogen verwennen (56%) blijkt uit hetzelfde onderzoek in opdracht van Thuisbezorgd.nl. Zo geven we meer dan anders geld uit aan lekker eten en gemak. Gemiddeld geven Nederlanders boven de 18 jaar 74 euro uit tijdens die dagen. De grootste uitgavenposten zijn eten en drinken (59%), de Vrijmarkt (35%), kaartjes en toegangsbewijzen voor feesten of kroegen (23%) en vervoer van en naar huis of richting de populaire feest steden zoals Amsterdam (19%).