Kookoliën: Hazelnootolie

Hazelnootolie wordt zelden in de keuken gebruikt. De hoogwaardige kookolie kan veel gerechten verrijken met zijn aangenaam kruidige, nootachtige aroma. Het wordt verkregen door het persen en extraheren van de gedroogde, gepelde en geplette noten van de hazelaar (Corylus avellana).



De oliën die op de markt verkrijgbaar zijn, zijn overwegend koudgeperste oliën. Deze worden op een bijzonder voorzichtige manier en bij lage temperaturen geproduceerd. Als de noten voor het persen worden geroosterd, is de olie bruinachtig troebel in plaats van lichtgeel.

Gebruik

In de herfstkeuken past hazelnootolie uitstekend bij kaas en bij zure salades, zoals witlof en radicchio. Omdat het niet goed tegen hoge temperaturen kan, kun je het het beste vlak voor het serveren toevoegen aan pasta-, soep-, groente- of paddenstoelengerechten. Zachtjes bakken of stomen kan het beste bij een temperatuur van maximaal 150-170 graden Celsius. Het nootachtige aroma met een delicate nougatnoot tilt fruitsalades en chocoladedesserts naar een nieuw niveau. In de bakkerij worden wafels en crêpes, notentaarten en kerstkoekjes verfijnd.

Vitaminen en ingrediënten

Hazelnootolie bevat veel enkelvoudig onverzadigd oliezuur en het meervoudig onverzadigde omega 6-vetzuur linolzuur. Linolzuur is essentieel voor het lichaam en moet daarom via de voeding worden ingenomen. Andere nuttige ingrediënten zijn vitamine E, vitamine B, vitamine K en mineralen zoals kalium en calcium. Als je een notenallergie hebt, moet je voorzichtig zijn met het consumeren van hazelnootolie en een arts raadplegen voordat je het gebruikt.

Houdbaarheid

Hazelnootolie is maximaal twee jaar houdbaar als je het ongeopend op een koele, donkere plaats bewaart. Na opening wordt de fles licht ranzig en dient binnen enkele weken geconsumeerd te worden.