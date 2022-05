Koolrabi: een complete smaakervaring

Alles is nieuw in mei. Dit spreekwoord is vooral van toepassing op koolrabi. In de vrolijke maand zijn de eerste knollen van de velden klaar om geoogst te worden. Koolrabi smaakt gewoon heerlijk en is ook nog eens heel gezond. Hoe verser de kool geoogst is, hoe meer waardevolle vitamines, mineralen en vezels hij bevat – de groenten verrassen onder andere met een hoog gehalte aan vitamine C.

Hoe verser hoe beter

Verse koolrabi heeft een gesloten witte knol en knapperig groen blad. In de groentelade van de koelkast blijft koolrabi ongeveer een week eetbaar. Om ervoor te zorgen dat de knol niet uitdroogt, moet het groene blad vooraf worden verwijderd.

Een allround talent in de keuken

Er worden verschillende soorten koolrabi verbouwd. Het belangrijkste onderscheidende kenmerk is de kleur van de schaal. Het spectrum varieert van zachtgroen tot blauwachtig violet. Het vruchtvlees van alle variëteiten is wit. Het smaakt licht zoet en aangenaam nootachtig. De consistentie van de knol is stevig en sappig. Koolrabi kan op veel manieren in de keuken worden gebruikt. De groenten zijn ideaal voor bijvoorbeeld salades, soepen en stoofschotels, maar ook voor het verfijnen van allerlei vleesgerechten.

Koolrabi smaakt goed gekookt of rauw

Snijd voor de bereiding eerst de wortels af. Schil vervolgens de bollen van de onderkant tot de basis van de bladeren. Verwijder houtachtige gebieden. Blancheer vervolgens de koolrabi in gezouten water met een beetje boter of een klein scheutje olie gedurende ongeveer acht tot tien minuten. Jonge exemplaren kunnen heel worden gekookt. Oudere en grotere bollen kun je het beste vooraf in reepjes snijden. Koolrabi is ook rauw lekker – geraspt in een salade of als hapklare hap voor tussendoor.

Recepttip: Gebakken snoekbaars met koolrabi

Bereidingstijd: 30 minuten

Kooktijd ca.: 15 min

Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk

Ingrediënten voor 4 personen):

1 koolrabi

1 el boter

100 ml groentebouillon

Zout

Peper uit de molen

320 g snoekbaarsfilet, kant en klaar, met vel

Citroensap

Meel

2 el plantaardige olie

2 teentjes knoflook

80 ml droge witte wijn

80 ml room

2 el bieslook

Bereiding:

Schil en rasp de koolrabi grof. Smelt de boter in een pan, voeg de koolrabi toe, bak kort en giet de bouillon erbij. Laat 5 minuten op middelhoog vuur sudderen, breng op smaak met peper en zout. Was de vis, dep droog, snij in 4 gelijke stukken, snij het vel meerdere malen door, zout en peper, besprenkel met een beetje citroensap en licht bloem. In een hete pan met olie de stukken snoekbaars aan de huidzijde goudbruin bakken, omdraaien en op laag vuur laten sudderen tot ze glazig zijn. Pel de knoflook, pers en voeg toe. Verwarm de witte wijn met de room in een pan, breng op smaak met peper en zout en schuim op met een vork. Kruid de koolrabigroenten opnieuw en schik ze op borden. Leg op elk een stuk snoekbaarsfilet en besprenkel met het wittewijnschuim. Serveer bestrooid met bieslook.