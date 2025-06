Recept: Koolrabisalade a’la papajasalade

Laatst geüpdatet op juni 4, 2025 by Redactie

Thaise papajasalade, ofwel som tam, is populair in heel Zuidoost-Azië. De smaak van deze salade kenmerkt zich door een bijzondere combinatie van zoet, zout en pittig. In Thailand en Vietnam wordt salade gemaakt van groene papaja. Groene papaja is verkrijgbaar bij Aziatische winkels, maar deze zijn helaas niet overal in het land te vinden. In dit recept vervangen we groene papaja voor koolrabi.

Koolrabisalade a’la papajasalade

Aantal porties: 2

Tijd: 20 min

Scherpteniveau: 2

Ingrediënten:

2 theelepels gemberpasta of 2 cm gemberwortel, fijngehakt

2 theelepels Chili Paste of 1 verse chilipeper, fijngehakt

6-8 cherrytomaten, gehalveerd

1 middelgrote koolrabi, in luciferhoutjes gesneden

50 g geblancheerde sperziebonen

2 theelepels geroosterde pinda’s

1 bosje fijngehakte koriander

Saus:

2 eetlepels vissaus

4 eetlepels limoensap

1 eetlepel suiker

Bereidingswijze:

Meng de ingrediënten voor de saus.

Doe de chilipeperpasta, gemberpasta, pinda’s, bonen en koolraap in een kom of vijzel en maal alles fijn. Voeg daarna de tomaten toe en meng het met de eerder bereide saus.

Serveer de salade met verse koriander.