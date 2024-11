Koop je voor het eerst een huis? Deze starter geeft 3 tips

Laatst geüpdatet op november 1, 2024 by Redactie

Uit nieuwe cijfers van het Hypotheken Data Netwerk blijkt dat jonge huizenkopers weer volop actief zijn op de woningmarkt. Hypotheekaanvragen onder jonge starters stegen in het derde kwartaal van 2024 zelfs met 21%. Alle huiseigenaren zullen het erover eens zijn: als je een huis koopt, moet je enorm veel regelen. En is het je eerste koophuis, dan is alles ook nog eens nieuw. Dat kan erg overweldigend zijn als starter.



Die ervaring heeft ook Marjan (26). Zij heeft recent haar eerste koophuis in Voorburg gekocht. “Ik zag rondom de aankoop van mijn huis door de bomen het bos niet meer,” zegt Marjan. Maar gelukkig merkt ze ook dat ze steeds handiger wordt in het doen van haar belastingzaken. “Ik ben op dit moment nog druk met het regelen van de laatste financiële zaken rondom mijn woning. Het gaat me nu gelukkig een stuk beter af. Ik vind het zelfs leuk dat ik het allemaal zélf kan.”

Lees ook: Start de zoektocht naar je eerste koopwoning

3 tips van Marjan voor het regelen van je belastingzaken

Om andere starters op weg te helpen, deelt Marjan 3 tips voor het regelen van je belastingzaken rondom je woning.

1. Maak een persoonlijk overzicht

“Bij het kopen van een huis moet je veel regelen, ook voor je belastingzaken. Gelukkig zijn er online checklists te vinden. Bijvoorbeeld voor wat je moet doen rondom het aanvragen van je hypotheek, en welke administratieve zaken je moet regelen.”



Wil je weten wat je allemaal moet regelen met de Belastingdienst en welke aftrekposten er zijn, maak dan een persoonlijke checklist op de website van de Belastingdienst. Met de checklist kun je makkelijk controleren welke kosten je mag aftrekken in je belastingaangifte en waar je op moet letten bij het aanvragen van een voorlopige aanslag.

2. Verzamel alvast alle documenten die je nodig hebt

“Een goede voorbereiding is het halve werk. Begin alvast met het verzamelen van de documenten met betrekking tot het kopen van je huis, die je nodig hebt bij je belastingaangifte vanaf 1 maart. Zoals de rekening voor advies- en bemiddelingskosten van je bank of hypotheekadviseur. Maar ook de afrekening van de notaris voor de hypotheekakte.

Lees ook: Leren over hypotheken doe je in dit artikel

3. Vraag om hulp

“Er zijn allerlei vormen van hulp beschikbaar als je een huis koopt. Maak hier gebruik van! Allereerst zijn er wellicht mensen in je omgeving die met je mee willen denken of hun eigen ervaring willen delen. Daarnaast leidt een goede hypotheekadviseur je ook stap voor stap door het hele proces. Ook heb ik gemerkt dat je voor vragen rondom je belastingaangifte makkelijk persoonlijke hulp kan krijgen. Je kunt bijvoorbeeld videobellen met de Belastingdienst of een afspraak maken bij een balie of steunpunt. Wees niet terughoudend om alle vragen die je hebt gewoon te stellen. Dan weet je zeker dat je ingewikkelde zaken goed begrijpt en afhandelt.”