Koppels: Voor jezelf zorgen kan leiden tot gelukkigere relaties – aan beide kanten

Meer vergevingsgezind zijn tegenover je eigen tekortkomingen in een romantische relatie kan leiden tot gelukkigere koppels. Dit is het resultaat van een nieuwe studie van de Otto Friedrich Universiteit Bamberg en de Martin Luther Universiteit Halle-Wittenberg (MLU). In totaal werden 209 heteroseksuele paren ondervraagd. Uit de resultaten blijkt dat vooral mannen er baat bij hebben als hun partner zelfcompassie heeft. De resultaten bieden belangrijke informatie omdat zelfcompassie kan worden getraind.

“Zelfcompassie is de daad van het hebben van een zorgzame, vriendelijke en aandachtige houding ten opzichte van jezelf – vooral met betrekking tot je eigen tekortkomingen”, legt hoofdauteur dr. Robert Körner van de Universiteit van Bamberg uit. “We ontdekten dat het vermogen van iemand om met compassie te reageren op zijn eigen tekortkomingen, lijden en pijn in de relatie beide leden van het koppel ten goede komt. Op deze manier verbetert zelfcompassie niet alleen hun eigen geluk, maar ook dat van hun partner.” In het onderzoek lieten vooral mannen in heteroseksuele relaties een hoge mate van relatietevredenheid zien als hun partner zelfcompassie had binnen de relatie.



Het is al vastgesteld dat het niveau van zelfcompassie het persoonlijk welzijn kan beïnvloeden. Ze kunnen ook invloed hebben op hoe mensen hun romantische relaties ervaren, hoe tevreden ze zijn in hun relaties en hoe ze omgaan met partners. Dit omvat bijvoorbeeld hoe ze conflicten oplossen of omgaan met jaloezie. In het huidige onderzoek zijn de onderzoekers nog een stap verder gegaan om een dieper inzicht te krijgen in de potentie van zelfcompassie om romantische relaties te beïnvloeden: “Tot nu toe zijn er vooral onderzoeken uitgevoerd die betrekking hebben op één persoon in de relatie. We hebben beide mensen in een romantische relatie geïnterviewd.”, legt dr. Nancy Tandler van het Instituut voor Psychologie van MLU uit.



De onderzoekers gebruikten een uitgebreid onderzoek naar relatietevredenheid om rekening te kunnen houden met verschillende aspecten van de romantische relatie. De vragen die aan de proefpersonen werden gesteld, gingen over hoe tevreden zij waren met hun seksualiteit en welk langetermijnpotentieel zij aan hun relatie toekenden. De onderzoekers keken ook naar het verband op relatiespecifiek niveau door niet alleen individueel zelfcompassie te analyseren, maar ook zelfcompassie binnen de relatie.

“Deze aanpak houdt rekening met het feit dat mensen zich op verschillende gebieden van het leven verschillend gedragen”, legt professor Astrid Schütz van de Universiteit van Bamberg uit. Er kan bijvoorbeeld een verschil zijn in de mate waarin iemand medelevend is na een conflict in een romantische relatie, en hoe vol medeleven iemand is na een conflict op het werk. Voor het onderzoek ondervroegen de onderzoekers tussen januari en december 2022 in totaal 209 Duitstalige heteroseksuele stellen in de vorm van online vragenlijsten.

“Naast de inhoudelijke bevindingen concluderen we dat het belangrijk is om de onderlinge relatie tussen de relatiepartners in overweging te nemen om het volledige potentieel van zelfcompassie als hulpmiddel voor gelukkige relaties te begrijpen”, zegt Nancy Tandler. Verder onderzoek zou ook relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht en paren uit andere landen in het bijzonder moeten overwegen, aangezien de verwachtingen van romantische relaties kunnen verschillen afhankelijk van de cultuur, het relatiemodel, het geslacht en de genderrollen. Volgens de onderzoekers kunnen de resultaten van het huidige onderzoek bijzonder nuttig zijn voor relatietherapieën, omdat zelfcompassie kan worden getraind. Als je bijvoorbeeld een mislukking of persoonlijke ontoereikendheid ervaart, kun je jezelf afvragen: ‘Hoe zou ik me tegenover een vriend of vriendin gedragen als hij of zij zich in een dergelijke situatie bevond?’ Je kunt deze vorm van zorg dan op jezelf toepassen.