Koude gerechten voor warme dagen

Op warme dagen wil vrijwel niemand lang achter het fornuis staan. Koude gerechten zijn meestal snel en eenvoudig te bereiden. Ze zijn ook geschikt om mee te nemen naar kantoor of voor een uitstapje naar de natuur.

Soep en salade

Koude soepen zijn een heerlijke verfrissing in de zomer. Waterrijke groenten zoals komkommer en courgette, maar ook fruitsoorten zoals perziken en watermeloen zijn hiervoor ideaal. Afhankelijk van je smaak kun je het nog verder verfijnen met knoflook, verse kruiden of geroosterde pijnboompitten. Ook salades zijn in trek als de temperaturen stijgen. Ze worden bereid met seizoensgroenten, maar ook met couscous en bulgur, peulvruchten zoals kikkererwten en vers fruit.

Carpaccio

Een lichte groentecarpaccio stilt je honger tussen de maaltijden door: snijd diverse groenten zoals komkommer, wortel en koolraap in dunne plakjes met een groentesnijder, verdeel ze over een bord en breng ze op smaak met zout en peper. Verhit de olijfolie en giet deze met een lepel over de groenten, zodat ze licht garen. Besprenkel met een flinke hoeveelheid citroensap en strooi er versgeraspte Parmezaanse kaas over.

Frittata

Of wat dacht je van een frittata voor een zomerse lunch? De Italiaanse omelet smaakt ook koud erg lekker. Voor het basisrecept worden licht geklopte eieren met zout en peper in een pan gebakken. De temperatuur mag niet te hoog zijn, zodat het mengsel langzaam kan stollen. De pannenkoek kan worden verfijnd met parmezaanse kaas, uien, champignons, tomaten, jonge spinazie, courgette en verse kruiden.

Wraps

Een heerlijk hoofdgerecht zijn zelfgemaakte wraps. De dunne deegschijfjes worden naar wens gevuld met verse sla, komkommer, tomaat, roomkaas, feta en diverse sauzen en dips. De Mexicaanse burrito bestaat uit gehakt, maïs, rijst, bonen, paprika en kaas.

Summer Rolls

Het Aziatische equivalent zijn veganistische summer rolls. Om dit te doen, dompel je een vel rijstpapier kort in water tot het zacht wordt. Leg op een bord, vul naar wens en vouw tot een rolletje. Dit knapperige hapje smaakt heerlijk met veel groenten zoals komkommer en wortel, fruit zoals mango en meloen, verse sla, gemarineerde tofublokjes en kruiden zoals koriander en munt. Doop in een pindadip en geniet ervan.