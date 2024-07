Laatst geüpdatet op juli 12, 2024 by Redactie

Het plannen van een bruiloft, een ceremonie en een huwelijksreis terwijl je een fulltime baan hebt, is uiterst stressvol. Je hebt zoveel op je bord, en je stressniveau kost wat moeite, vooral als je het allemaal zelf doet. Het is over het algemeen belangrijk om voor jezelf te zorgen, maar nog meer als er een bruiloft in aantocht is. Zorg ervoor dat je in de maanden en weken voorafgaand aan de bruiloft aandacht aan jezelf besteedt. Een bruiloft plannen is lastig. Het lijkt misschien een onmogelijke taak om ouders, toekomstige schoonfamilie, jezelf en je verloofde tevreden te stellen. De meeste mensen hebben geen ervaring met het plannen van zulke grote en belangrijke feesten. Dus als je last hebt van kriebels vóór de bruiloft, is dat normaal. Het verschil begrijpen tussen stress tijdens een bruiloft is één ding en het gaat niet om verborgen zorgen over het doorgaan met deze grote stap.

Tekenen van kriebels vóór de bruiloft en wat je eraan kunt doen:

Problemen hebben met eten

We hebben vaak het gevoel dat we “kriebels” hebben als we ons ergens zorgen over maken en dit vermindert onze eetlust. Het is belangrijk om te eten voor kracht en energie. Probeer yoghurt en kaas te eten, of toast. Vermijd indien mogelijk ook zware, zoete lekkernijen.

Niet kunnen slapen

Angst brengt dwalende gedachten met zich mee, die de neiging hebben overdreven te worden als je omgeving stil is. Probeer elementen die gericht zijn op ontspanning, zoals een lang bad nemen, rustgevende meditatiemuziek opzetten of ademhalingsoefeningen doen terwijl je vrolijke gedachten hebt.

Lichaamsbeweging

Niets geeft je een beter gevoel dan een beetje beweging, of het nu yoga, meditatie, wandelen of zelfs een sessie in de sportschool is. Elk van deze kan de scherpte van je angst wegnemen. Het beste idee is om voorafgaand aan de bruiloft een regelmatig trainingsschema op te stellen om de stress tot een minimum te beperken. Het helpt.

Moeite met concentreren

Pak dat notitieboekje en maak een lijst, en vink af terwijl je bezig bent. Probeer niet een held te zijn en te denken dat je alles kunt onthouden – je gaat belangrijke aspecten vergeten, waardoor je alleen maar meer stress krijgt. (Daarom hebben we bruidsmeisjes om te delegeren).

Opvliegend

Dit maakt deel uit van het angstproces, dus probeer na te denken voordat je reageert en spreek rustig om je zen te helpen herstellen.

De checklist

Wie is de baas? De lijst is er! Maak een checklist en betrek er ook mensen bij die je kunt vertrouwen om een aantal van de verantwoordelijkheden op zich te nemen. Als je je zorgen maakt over het dagplan, moet de checklist een tijdlijn bevatten, d.w.z. contact opnemen met verschillende leveranciers vóór de grote dag. Door vooraf te plannen en vroeg te beginnen met al je noodzakelijke regelingen, voorkom je ongewenste angst en ongewenste druk.

Verander de traditie

Niemand zegt dat je een grote bruiloft moet houden. Onthoud dat het niet de grootte van de bruiloft is die telt, maar dat je deze deelt met degenen die alles voor je betekenen.