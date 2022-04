Krijg overzicht in je huis én bespaar, met tips van professional organizers

Ons dagelijkse leven is door de oplopende inflatie de afgelopen tijd flink duurder geworden en veel Nederlanders moeten vaker dan voorheen op de kleintjes letten. Gelukkig doen er op social media veel bespaartips de ronde, bijvoorbeeld over besparen op energie. Korter douchen, de thermostaat lager zetten, het helpt allemaal mee. Onze professional organizers geven je graag extra tips, waarmee je niet alleen bespaart, maar ook nog eens meer overzicht krijgt in huis. Bijvoorbeeld in je kleding- of voorraadkast. Doe jij je er voordeel mee?

Tip 1: Pimp en swap je kleding

De lente komt er weer aan! Krijg jij dan ook altijd zoveel zin om je wintergarderobe snel te vervangen door je voorjaarskleding? Onze tip is om niet te snel te gaan shoppen, maar eerst goed te kijken, welke kleding van vorig jaar je nog wilt dragen. Misschien kun je kleding waarop je bent uitgekeken een frisse look geven met nieuwe accessoires? Diverse winkelketens verkopen leuke accessoires die niet duur zijn én jou blij maken met een gepimpte look.

Wil je toch een compleet andere look? Dan is een kledingbeurs die je met vriendinnen, familie en buren organiseert een leuk plan. Neem allemaal de kleding en accessoires mee waar je vanaf wilt, en ruil deze met elkaar. Na de kledingswap heb je niet alleen een gratis nieuwe look, maar ook overzicht in je kledingkast. Natuurlijk kun je kleding ook verkopen via een online verkoopplatform. Dát levert meteen weer een zakcentje op.

Tip 2: Ga slim om met de zomertijd

Als het straks weer lekker lang licht is, zijn de meesten van ons actiever dan in de winterperiode. Heb jij ook vaak extra energie in de zomermaanden? Gebruik deze tijd dan effectief door bijvoorbeeld grotere porties avondeten te maken, en de restjes in te vriezen. Dat is wat meer werk maar je bespaart op de energierekening, wanneer je in één keer meer porties maakt. Schrijf op de diepvrieszakjes of doosjes wat erin zit mét datum, zodat je op een later tijdstip snel kunt zien wat je wilt eten. Je kunt natuurlijk ook wat restjes in de koelkast bewaren die je binnen een paar dagen eet. Als je dit vaker doet, is het handig de restjes op één plank in de diepvries te bewaren. Zo zie je snel wat je nog op voorraad hebt, en hoef je niets weg te gooien.

Veel mensen slaan in de zomer aan het opruimen. Kom jij spullen tegen die je nog niet weg wilt gooien, maar waar iets aan kapot is? Sommige spullen kun je wellicht nog langer gebruiken door ze te laten repareren in een Repair Café. Die zijn gratis en worden door het hele land georganiseerd.

Tip 3: Gebruik een contant weekbudget voor je boodschappen

In de afgelopen Corona-tijd hebben we steeds meer gebruik gemaakt van digitaal betalen om zo weinig mogelijk fysiek contact te maken. Maar feit is, dat de meeste mensen zuiniger zijn wanneer ze cash betalen. Is jouw maand regelmatig te lang voor je banksaldo? Stel dan een weekbudget samen voor je dagelijkse boodschappen en pin dit bedrag wekelijks. Zo zie je heel concreet hoeveel geld je nog te besteden hebt. Dat geeft overzicht én het zorgt ervoor dat je geen overbodige boodschappen koopt.

Ga ook eens shoppen in je eigen voorraadkast. Heb je ongebruikte lasagnebladeren, blikken tomatensaus of blikjes vis die al even staan? Als je even google’t naar een lekker Italiaans recept, hoef je alleen maar wat extra verse ingrediënten te halen. Bevalt het? Probeer dan eens vaker uit je eigen voorraadkast te koken.

Tip 4: Koop vroeg spullen voor het nieuwe schooljaar

Is je zoon of dochter uit de winterjas gegroeid? Kan zijn of haar favoriete sweater écht niet meer volgend schooljaar? Kijk dan de komende tijd alvast rond bij winkels die regelmatig opruimingshoekjes hebben voor vervangende kleding. Buiten de seizoenen om kopen, is sowieso een goede manier om te besparen. Dat kan natuurlijk ook op online platforms. Ook zullen je kids in augustus vast weer nieuwe schoolspullen nodig hebben. Wie weet spot je de komende weken leuke spulletjes die na de zomer van pas komen. Zo spreid je je aankopen over een paar maanden én doe je je aankopen niet in duurdere vakantiemaanden.

Wil je vaker van dit soort tips die je helpen overzicht te houden in je huis en je leven? Neem dan eens het kijkje op dit blog van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers. Hierop worden regelmatig nieuwe artikelen met handige tips gepubliceerd.