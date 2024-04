Deze 6 Kroatische mini-eilanden zijn absoluut een bezoekje waard

Laatst geüpdatet op april 23, 2024 by Redactie

Wist je dat Kroatië maar liefst meer dan duizend eilanden telt. Bekende eilanden zoals Hvar, Krk en Brač trekken vaak de aandacht naar zich toe, maar het aanbod aan onontgonnen Kroatische eilandpareltjes is enorm. Laat je meeslepen door de sfeer van Game of Thrones op Lokrum, verken de betoverende Blauwe Grot van Biševo of maak een wandeling door de talloze olijf- en wijngaarden op het pittoreske Šipan. Van afgelegen stranden tot authentieke lokale dorpjes, deze 6 Kroatische mini-eilanden beloven je een onvergetelijke reis ver weg van alle drukte. Klaar om een stukje verborgen paradijs te ontdekken?

Lokrum

©CNTB Aleksandar Gospić

Lokrum is een eiland gelegen in de Adriatische Zee, op slechts 100 meter van de historische stad Dubrovnik. Het eiland staat bekend om zijn rijke geschiedenis, met overblijfselen uit de Romeinse tijd en een fascinerende legende over een vloek die rust op degenen die het eiland verlaten met stenen die er zijn weggenomen. Als beschermd natuurreservaat biedt Lokrum ook een thuis voor verschillende planten- en diersoorten waaronder exotische bloemen, zeldzame vogels en tal van andere tropische vegetatie. De adembenemende landschappen, mysterieuze legendes en historische plaatsen zullen je halsoverkop verliefd doen worden op dit prachtige eiland. Leuk weetje: Fans van de populaire serie Game of Thrones kennen Lokrum als de stad Qarth die in seizoen 2 aan bod kwam.

Lopud

©CNTB Ivo Biočina

Op een uur varen van Dubrovnik ligt Lopud, een wereld ver weg van de drukte van de stad. Met zijn diepblauwe wateren, panoramische uitzichten over bergen en charmante dorpscentrum betovert Lopud bezoekers met zijn ongerepte schoonheid en ontspannen sfeer. Op dit autovrije eiland van minder dan 5 vierkante kilometer wonen slechts 220 mensen. De noordelijke baai van Lopud wordt omringd door een boulevard met restaurants aan het water, kleine boetiekjes en ijssalons. Op 15 minuten wandelen over de heuvels ligt de baai Šunj, die bekend staat als één van de mooiste zandstranden aan de Adriatische kust. Hiernaast zijn er ook tal van historische monumenten te bezoeken die getuigen van een rijk erfgoed dat teruggaat tot de middeleeuwen.

Šipan

©CNTB Juraj Kopač

Voor degenen die op zoek zijn naar een spannende en off the beaten path plek in Kroatië, is Šipan de perfecte bestemming. Dit is het grootste eiland van de Elafiti eilanden en bestaat uit twee dorpen, Šipanska Luka en Sudurad. Ooit was Šipan het geliefde toevluchtsoord van de aristocratie van Dubrovnik, zij lieten op dit groene eiland hun rijkversierde renaissance zomerpaleizen bouwen. Naast deze bezienswaardigheden biedt het eiland vooral veel mogelijkheden voor wandelaars en fietsers. Er is een 5 km lange weg die van Suđurađ naar het noordelijker gelegen Šipanska Luka loopt, door de vruchtbare vallei van Šipan. In deze vallei staan tal van olijf- en wijngaarden. Wist je trouwens dat Šipan in het Guinness Book of Records is opgenomen omwille van het grootste aantal olijfbomen op zo’n kleine oppervlakte? Alles tezamen zouden er op het eiland zo’n 300.000 olijfbomen staan.

Biševo

©CNTB Ivo Biočina

In de directe omgeving van het eiland Vis en op slechts een paar kilometer van het kleine vissersstadje Komiža, vind je een stukje paradijs dat alleen in de Adriatische Zee bestaat. Hoewel Biševo een erg klein eiland is van ongeveer 6 vierkante kilometer, is het door de ongelofelijke schoonheid niet gek dat dit eiland zo geliefd is. Biševo staat bekend om zijn grotten, vooral de indrukwekkende Blauwe Grot. Deze grot is enkel per boot bereikbaar via een kleine zeetoegang en trekt bezoekers van over heel de wereld aan. Door de weerkaatsing van het zonlicht op de zeebodem worden er lichteffecten gecreëerd. Die zorgen voor een surrealistisch blauw licht dat de binnenkant van de grot vult. Of je nu in de helderblauwe zee zwemt met kolonies dolfijnen en zeeschildpadden of de kloosterruïnes uit de 11e eeuw verkent op het eiland, hier zul je je geen moment vervelen.

Prvić

©CNTB Bojan Haron

Prvić is een klein eiland in de Adriatische Zee en is één van de absolute insider tips in de Šibenik regio. Vlak aan het populaire vakantieoord Vodice vind je romantische vissersdorpjes, historische bezienswaardigheden, idyllische wandel- en fietspaden en adembenemend mooie stranden. Op het eiland Prvić is zelfs een museum gevestigd ter ere van de beroemde uitvinder Faust Vrančić. Deze uitvinder van de parachute, de hangbrug en de kabelbaan bracht zijn jeugd door tussen Šibenik en Prvić. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat hij inspiratie voor enkele van zijn uitvindingen kreeg tijdens een wandeling langs de kusten van dit pittoreske eiland. Dankzij de immense schoonheid is dit autovrije eiland een populaire dagtochtbestemming en worden er dagelijks meerdere boottochten van en naar het eiland aangeboden.

Vrgada

©CNTB Hrvoje Serdar

Vrgada is een Dalmatisch visserseiland in de Zadar archipel dat de traditionele manier van leven zonder auto’s heeft weten te behouden. Het eiland is slechts 3 km lang en wordt omringd door 15 kleine grindeilanden. Ontsnap aan de stress van het moderne leven en keer terug naar de natuur op een eiland waar de tijd stilstaat. Naast de talloze naaldbossen die het eiland kenmerken, vind je hier één van de mooiste stranden van Kroatië. Het beroemde Pobrizi strand, beter bekend als het Gouden Strand, verbergt vele charmes. Dit prachtige strand ligt achter kliffen en is enkel te bereiken via een zeer steile trap die in de rotsen is uitgehouwen of via een smal paadje dat door een dennenbos loopt.



Beeld © Aleksandar Gospić



