Kruiden tip: Aromatische rozemarijn!

Rozemarijn is een geurig groenblijvend kruid, inheems aan de kusten van de Middellandse Zee, en heeft zoveel toepassingen. Het kruid smaakt niet alleen heerlijk in veel culinaire gerechten, maar is ook zo’n goede bron van ijzer, calcium en vitamine B6. Het is ook in verband gebracht met gezondheidsvoordelen zoals een verbeterde concentratie, een boost van het immuunsysteem, de spijsvertering en goed voor het scherp houden van de hersenen.



De bladeren en stengel kunnen worden gebruikt als culinaire smaakmaker, het kruiden van vlees, lamsvlees, varkensvlees en kip. Gehakte rozemarijn kan ook aan brood worden toegevoegd. Het is heerlijk samen met mediterrane geroosterde groenten en aardappelen, kan worden gebruikt in veel schoonheidsbehandelingen voor haar en huid, en het is ook een geweldige thee.



Rozemarijn maakt deel uit van dezelfde familie van kruiden zoals oregano, tijm, basilicum en lavendel, die lid is van de munt familie.



Het is echt mooi met blauwe bloemen en het is absoluut een aromatisch en onderscheidend kruid, zodat we iedereen aanraden om het thuis te planten. Als je een tuin hebt, groeien ze heel goed, maar wees voorzichtig, want ze kunnen letterlijk wild worden als ze niet worden beheerd. Als je geen tuin hebt, wanhoop dan niet – pak gewoon een pot en zoek een plekje binnen bij een raam.

Dus laten we gaan planten: rozemarijn kan uit zaad worden gekweekt, maar het is bekend dat het enige tijd nodig heeft om te groeien, of veel van de zaden ontkiemen niet. De beste manier is om een ​​stek van een gevestigde plant te pakken, en ze groeien zeker vrij snel en je zou ze in ongeveer 8 weken moeten kunnen oppotten.



Als je eenmaal op dit punt bent, zorg er dan voor dat je hem op een zonnige plek zet en een goed doorlatende grond hebt, want ze houden niet van te veel vocht. Geef ze de tijd – probeer niet te knippen voor dagelijkse maaltijden.



Zorg er bij het oppotten voor dat ze voldoende ruimte hebben om te groeien, ongeveer 120 cm in hoogte en breedte. Als je ze in de grond hebt, kun je bijpassende planten zoals salie, knoflook, bloemkool, wortelen, bonen en zelfs kool, planten.



Bij het oogsten, gebruik rozemarijn vers of hang ze in de keuken om te drogen. Oogst tot een derde van de struik, neem dan stengels en start het proces opnieuw.



Dus ga planten en geniet van de smaken van de Middellandse Zee.