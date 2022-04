Kruiden voor de BBQ- welke moet je gebruiken?

Er zijn veel manieren om vlees voor de barbecue op smaak te brengen. Veelgebruikte smaakmakers zijn o.a. barbecue marinade, bbq rub, grill glazuur en bbq saus. Maar wat is nu precies het verschil tussen deze en wanneer wat te gebruiken? In dit artikel leggen we de verschillen uit tussen de meest voorkomende kruiden om te grillen en bespreken we hun voor- en nadelen.

1) Grillmarinade

Barbecuemarinade is een dunne, gearomatiseerde vloeistof waarin je vlees of eiwit laat weken voordat je gaat grillen, meestal enkele uren ervoor. Marinade voegt smaak toe en maakt de buitenste laag vlees mals (LET OP: het is een mythe dat barbecuemarinade de buitenste laag van het vlees kan binnendringen en de binnenkant mals kan maken). Omdat marinade niet zo ver reikt als sommige mensen denken, is het het meest geschikt voor dunnere stukken vlees zoals steaks en karbonades of vegetarische alternatieven zoals tofu en groenten. Lees hier hoe je gemakkelijk zelf marineert.

Voordelen:

• Gemakkelijk.

• Behoudt sappigheid.

• Hecht beter dan b.v. een droge grill rub.

Nadelen:

• Lange voorbereidingstijd, aangezien enkele uren marineren niet voor meer smaak of malsheid zorgt. Vanuit puur smaakperspectief werkt een grillglazuur net zo goed en kost het minder tijd.

• Te lang marineren kan het vlees papperig maken.

• Alle marinades die met rauw vlees in aanraking zijn geweest, moeten worden weggegooid en mogen niet opnieuw worden gebruikt.

2) BBQ Rub

BBQ rub is een geconcentreerd mengsel van specerijen, kruiden en suiker dat tijdens het grillen in vlees of ander eiwit wordt gewreven of erop wordt gestrooid. Dit is meestal droog (zogenaamde dry rub) maar kan ook nat zijn (zogenaamde wet rub). Bij het grillen wordt de suiker in de rub gekarameliseerd waardoor je een heerlijk krokante en smaakvolle buitenkant krijgt. Grillrubs werken voor de meeste stukken vlees zoals: karbonades, lamskoteletjes en steaks, vis en vegetarische opties zoals tofu en seitan. Het is minder effectief op groenten of fruit, omdat de kruiden moeilijk aan het oppervlak kunnen hechten.

Voordelen:

• Gemakkelijk.

• Korte voorbereidingstijd.

• Praktisch; Meestal heb je alle kruiden al in huis.

Nadelen:

• Risico op verbranding bij hoge temperaturen omdat de suiker gekarameliseerd is.

3) Grillglazuur

Grillglazuur is een zoete en dikke vloeistof die tijdens het grillen wordt ingesmeerd. Naast het verbeteren van de smaak, staat glazuur bekend om het geven van een glanzende en “plakkerige” afwerking. Net als bij bbq rub krijgt het vlees door de karamellisatie van de suiker een knapperige en lekkere buitenkant tijdens het grillen. Grillglazuur wordt vaak gebruikt voor grote stukken vlees zoals: karbonades en varkensfilet, spareribs en vegetarische opties zoals tofu, sojagehaktsteaks en quornfilets.

Voordelen:

• Gemakkelijk.

• Korte voorbereidingstijd (effectiever dan barbecuemarinade).

• Gemakkelijk te bevestigen.

• In tegenstelling tot marinade kan het overgebleven glazuur worden bewaard en voor de volgende keer worden gebruikt.

Nadelen:

• Bevat suiker, waardoor het risico op aanbranden groter wordt als je te veel smeert of te lang laat grillen.

4) BBQ saus

BBQ saus is een dikke en zoete vloeistof die wordt geserveerd na het grillen, het wordt gebruikt om het voedsel in te dippen of mee te bestrijken wanneer het tijd is om te eten. Het enige doel van BBQ saus is om smaak te geven aan wat er is gegrild en daarom is er een overvloed aan variëteiten die je kunt kopen of zelf kunt maken en die perfect zijn voor alles, van vlees, zeevruchten of vegetarische opties.

Voordelen:

• Gemakkelijk.

• Veel mogelijkheden.

Nadelen:

• Bevat meestal veel suiker en zout.