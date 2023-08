Laatst geüpdatet op augustus 28, 2023 by Redactie

Kruidvat lanceert Kruidvat Power Curls producten om jouw krullen op topniveau te krijgen, want als het om je krullen draait wil je alleen het allerbeste. Kruidvat Power Curls is een specialistische verzorgingslijn van vijf producten geschikt voor een verzorgingsroutine met de ‘Curly Girl methode’. De producten zijn speciaal ontwikkeld voor curly, coily en tight textured haar.

Elk product uit de nieuwe lijn is zorgvuldig samengesteld om aan de specifieke behoeften van krullend haar te voldoen. In het proces is ook trichologist Angela Onuoha, expert op het gebied van haar- en hoofdhuid, geconsulteerd. Angela: “Ik ben ontzettend trots dat ik deel uit heb mogen maken van de ontwikkeling van deze productlijn van begin tot einde. Ik heb elke formulering uitvoerig getest en feedback gegeven, zodat de producten geschikt zijn voor krultype 3 en 4. Ook ben ik betrokken geweest bij de verpakking en de teksten, zodat het voor curly en coily hair begrippen duidelijk is wat elk product doet. Prachtig dat Kruidvat zo’n mooie productlijn heeft weten te ontwikkelen tegen een scherpe prijs, zo zijn curly en coily hair producten toegankelijk voor iedereen!”



Kruidvat Power Curls is speciaal ontwikkeld om het vochtgehalte, de kracht (sterkte) en elasticiteit van het haar te verbeteren. En dit zo betaalbaar en toegankelijk mogelijk. Door de juiste formule geven de zachte en mooi gedefinieerde krullen, bovendien ook een goed gevoel! Het Kruidvat Power Curls gamma is afgestemd op krultype 3 (curly), krultype 4 (coily) en tight textured haar.

Vijf stappen, vijf producten

Het is belangrijk om de juiste stappen te ondernemen om je krullen optimaal uit te laten komen. Voor het beste resultaat volg je de Kruidvat Power Curls producten met onderstaande stappen.

STAP 1 Kruidvat Clarifying Shampoo is verrijkt met gecertificeerde biologische kokosolie en plantaardige proteïnecomplex. De rijke schuimende formule verwijdert voorzichtig, maar effectief productophoping. Zo voelt de hoofdhuid verfrist aan. En het haar ziet er gezond, glad uit met een natuurlijke glans.



STAP 2 Kruidvat Leave-in Conditioner is speciaal ontwikkeld voor droog, weerbarstig en pluizig haar. De conditioning cream voegt glans aan het haar toe en helpt pluis te verminderen voor dagelijkse styling. Verrijkt met zwarte ricinusolie, sheaboter en proteïnecomplex, helpt de formule de zichtbaarheid van beschadigd haar en gespleten haarpunten te verminderen.



STAP 3 Kruidvat Detangling Curl Refreshing Spray: de formule met anti-klit werking, met Jamaicaanse zwarte ricinusolie en Afrikaanse sheaboter, helpt krullen te ontwarren, hydrateren, verfrissen en opnieuw te definiëren. Deze conditionerende anti-klitspray laat het haar er gezond, glanzend en pluisvrij uitzien zonder het te verzwaren. Ideaal om het haar te preppen voorafgaand aan het stylen.

STAP 4 Kruidvat Heat Protection Spray: de formulering helpt om krullend haar te beschermen tegen de schadelijke effecten van hete haarstylingtools tot 230°C. Deze heat protection spray laat het haar glad en pluisvrij aanvoelen met een natuurlijke, gezonde glans. Dit product is geschikt voor natuurlijk, chemisch behandeld en gekleurd haar.



STAP 5 Kruidvat Mafura Black Castor & Shea Oil: de olie helpt het haar zichtbaar te herstellen en pluizen te verminderen. Het zorgt voor gevoed, zacht en glad haar met een natuurlijke glans. Deze veelzijdige formule is ook geschikt voor gebruik op de huid.





Kruidvat Power Curls helpt je haar elke dag perfect in de krul voor een haarfijn prijsje. Kruidvat begrijpt dat achter elke bos krullen best wat werk zit en dat je voor jouw krullen alleen het allerbeste wilt.



De Kruidvat Power Curls producten zijn beschikbaar voor €4,99 per product.