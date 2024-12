Kunstkerstboom groeit laatste jaren uit de kluiten

Laatst geüpdatet op december 6, 2024 by Redactie

De kunstkerstboom wint aan populariteit, en dat is niet het enige dat groeit: de gemiddelde hoogte van de verkochte bomen neemt elk jaar toe. Waar de gemiddelde verkochte kunstkerstboom vijf jaar geleden nog 157 centimeter hoog was, ligt die hoogte nu op 177 centimeter. Bijna 60% van de verkochte kunstbomen is inmiddels 1.80 meter of hoger. Dit blijkt uit verkoopcijfers van online warenhuis Wehkamp over de afgelopen vijf jaar.

“In vijf jaar tijd is de gemiddelde verkochte kunstkerstboom 20 centimeter gegroeid,” zegt Tjerk Walsma, Director Home en Living bij Wehkamp. “Dit laat zien dat de kerstboom steeds prominenter aanwezig is in onze huiskamers. Een boom van boven de twee meter is geen uitzondering meer. Daarnaast zien we elk jaar een stijging in de verkoop van kunstbomen. Mensen kiezen vaker voor gemak: geen naalden op de grond en geen jaarlijkse zoektocht naar een nieuwe boom.”

Gemiddelde hoogte kunstkerstboom (2019-2024):

Van groen naar besneeuwd, en buitenverlichting populairder dan ooit

Naast de hoogte van de boom, verandert ook de stijl. Voor het eerst zijn besneeuwde witte kunstkerstbomen populairder dan de traditionele groene variant. Ook zien we een verschuiving naar voorverlichte bomen, waarbij de lampjes al in de boom verwerkt zijn. Dit bespaart het jaarlijkse gedoe van het ontwarren van lichtsnoeren. Toch blijven losse lichtsnoeren onverminderd populair, vooral voor buiten. Sinds de coronaperiode is het versieren van het huis met buitenverlichting een trend die blijft groeien, en dit jaar worden er meer buitenlampjes verkocht dan ooit.

Decoratietrends: goud, brons en grappige ornamenten

De decoratie in de boom evolueert ook. Goud- en bronskleurige kerstballen zijn dit jaar favoriet, vaak gecombineerd met sierlijke strikken. Kerstslingers worden steeds vaker weggelaten, terwijl ornamenten juist aan terrein winnen. Deze versieringen zijn er in allerlei grappige en opvallende vormen, zoals donuts, softijsjes, trekkers en telefooncellen. Hiermee wordt de kerstboom steeds persoonlijker en unieker.



Kortom, de kunstkerstboom heeft zijn plek definitief veroverd – groter, stijlvoller en meer eigen dan ooit.