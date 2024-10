Kussen op een verjaardag? Kwart van de Nederlanders is ermee gestopt

Laatst geüpdatet op oktober 28, 2024 by Redactie

Drie kussen, een knuffel of een handdruk, feliciteren kan op vele manieren. De traditie in Nederland is drie kussen, maar wat vinden we daar eigenlijk van? Bijna twee op de drie Nederlanders wil geen drie kussen meer geven op een verjaardag, zo onderzocht Hallmark.



Hallmark heeft onderzoek gedaan naar de verjaardagsgewoontes van Nederlanders. Hiervoor zijn ruim 1.200 respondenten ondervraagd. 29% van de respondenten geeft als felicitatie op een verjaardag altijd drie zoenen. Een iets kleinere groep (28%) doet dit alleen bij familie en vrienden. Hierbij heeft het coronavirus een grote invloed gehad. Bijna een kwart van de Nederlanders (22%) is gestopt met het geven van drie zoenen door het virus.



Als er gekeken wordt naar provinciale verschillen, zijn in Groningen de minste inwoners (8%) gestopt met het geven van fysieke felicitaties. In Overijssel zijn de meeste mensen hiermee gestopt (32%). Ruim één op de vijf vrouwen is gestopt met het geven van drie kussen, ten opzichte van ongeveer één op de zes mannen.

Familie boven vrienden

Als het gaat om het geven van cadeaus, dan geven we meer geld uit aan familie dan aan vrienden, blijkt uit het onderzoek. 19% geeft een cadeau van meer dan vijftig euro aan familie. Maar 2% geeft dit bedrag uit aan vrienden. Een cadeau voor een familielid van tussen de 31 en 50 euro is voor bijna één op de drie Nederlanders de norm. Als het gaat om een vriend of vriendin geeft maar 10% dit bedrag uit aan een cadeau. De grootste factor als het gaat om het bepalen van de prijs van het cadeau? 15% zegt dat het bedrag afhangt van hoe vaak ze iemand zien.



In Utrecht geven inwoners het meeste geld uit aan cadeaus voor familie. 26% zegt meer dan 50 euro aan een presentje voor een familielid uit te geven. Ter vergelijking, in Flevoland is dit maar 7% en in Limburg 8%. Welke provincie wil eigenlijk niet zoveel geld uitgeven aan cadeautjes? In Noord-Brabant geeft meer dan een kwart van de inwoners aan tussen de 10 en 20 euro uit te willen geven.

Online feliciteren of niet

En als we niet op de verjaardag kunnen komen? Is een berichtje via WhatsApp of sociale media dan genoeg? 47% is tevreden met een felicitatie via sociale media van mensen die ze niet vaak zien. 16% vindt het afstandelijk als iemand die ze vaak zien, alleen via sociale media feliciteert. Een iets kleinere groep (14%) neemt een felicitatie via sociale media helemaal niet serieus.



In Zeeland geven mensen de voorkeur aan een persoonlijke felicitatie in plaats van een berichtje via sociale media. Ruim een kwart van de Zeeuwen zegt dit afstandelijk te vinden. In Friesland ligt dit percentage het laagst (6%).