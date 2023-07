Kwart Nederlanders maakt zich zorgen over alcoholgebruik van familie of vrienden in verkeer

Laatst geüpdatet op juli 21, 2023 by Redactie

Eén op de tien automobilisten die weleens met alcohol op rijdt, drinkt gemiddeld meer dan de toegestane hoeveelheid. Dat blijkt uit onderzoek van MarketResponse in opdracht van Univé onder ruim 1.000 respondenten. Daarnaast laat één op de vijf feestgangers die nog moet autorijden, zich toch overhalen om nog een extra drankje te drinken.



Ruim een kwart van de Nederlandse automobilisten (27%) rijdt weleens met alcohol op achter het stuur. Niet iedereen houdt zich hierbij aan de regels. Eén op de tien zegt namelijk gemiddeld meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol te drinken. Opvallend is dat 7% hierbij zegt dat alcohol zelfs helemaal geen invloed heeft op hun rijgedrag.

Zorgen over alcoholgebruik

Gevraagd naar naasten die regelmatig met alcohol op achter het stuur kruipen, zegt een kwart van de Nederlanders (26%) zich zorgen te maken over een familielid of vriend(in) wanneer het gaat om alcoholgebruik in het verkeer. 90% geeft aan dat zij een persoon die nog moet autorijden, aanspreken wanneer hij of zij teveel alcohol heeft gedronken. Toch weerhoudt het ons niet altijd om standvastig te blijven in onze principes; één op de zes respondenten zou toch bij iemand in de auto stappen die te veel alcohol heeft gedronken.

Beslissende factoren

Het sociale aspect van alcohol speelt een sterke rol, ook als er nog gereden moet worden. Eén op de vijf ‘alcoholrijders’ laat zich dan toch weleens overhalen om nog een extra drankje te drinken. Er zijn echter ook factoren die automobilisten beïnvloeden om sowieso niet met alcohol achter het stuur te stappen. De aanwezigheid van kinderen op de achterbank en de afstand die men nog moet rijden is voor de meerderheid bepalend of er wel of niet gedronken wordt achter het stuur. 71% drinkt principieel niet als er kinderen meerijden en voor 57% heeft de af te leggen rijafstand invloed op hun keuze om al dan niet te drinken.

Risico’s onderschat

Volgens Johan van de Neste laat het onderzoek van Univé zien dat de invloed van alcohol nog altijd wordt onderschat. 39% van de drinkers achter het stuur zegt namelijk dat één of twee drankjes geen invloed hebben op het rijgedrag. ‘Terwijl nog steeds één op de vijf verkeersslachtoffers het gevolg is van alcohol in het verkeer,’ aldus de directeur van Univé Schade, die de inzichten uit het onderzoek aanhaalt als mogelijke verklaring voor de flexibele houding van bestuurders tegenover alcoholgebruik. ‘Het blijkt dat een grote groep Nederlanders moeite heeft om de risico’s van alcoholgebruik in het verkeer op waarde te schatten. De veronderstelling dat een paar drankjes prima kunnen of dat factoren als kinderen of afstand een rol mogen spelen, is verontrustend en pleit voor inzet op meer bewustwording.’

Rijvaardigheid snel achteruit

Wat Veilig Verkeer Nederland betreft is alcohol in het verkeer definitief verleden tijd. ‘Niet voor niets luidt het credo van de Bob-campagne ‘100% Bob, 0% op’, legt Rob Stomphorst, woordvoerder van VVN, uit. ‘Zodra alcohol je hersenen bereikt, voel je je zelfverzekerder en ga je de risico’s van rijden onder invloed onderschatten. Zelfs na één glas alcohol gaat je rijvaardigheid al achteruit. Je concentratievermogen verslechtert, je reactievermogen neemt af en je wordt impulsiever. Met de nodige risico’s van dien, voor jezelf én anderen. Bovendien zijn de boetes fors en kun je zelfs je rijbewijs verliezen. Volledige verantwoordelijkheid pakken als weggebruiker betekent daarom gewoon niet drinken.’

Totaalverbod alcohol en vergroten pakkans overtreders

Volgens VVN moet de verantwoordelijkheid met betrekking tot verkeersveiligheid strenger worden gehandhaafd. Stomphorst pleit daarom voor de herinvoering van grote alcoholfuiken en onderzoek naar de terugkeer van het alcoholslot. Maar bovenal vindt VVN dat nul promille de wettelijke norm moet worden. ‘Sinds 2017 zien we een verdubbeling van het aantal alcoholovertreders. Willen we daadwerkelijk de verkeersveiligheid verbeteren, dan is een totaalverbod op alcohol in het verkeer noodzakelijk, evenals een aanzienlijk hogere pakkans voor overtreders’, legt Stomphorst uit. ‘En dat vereist keuzes van de politiek.’