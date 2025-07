Kwart Nederlandse stellen houdt financiën liefst gescheiden

Laatst geüpdatet op juli 2, 2025 by Redactie

Maar liefst 26 procent van alle Nederlanders met een vaste partner kiest ervoor om hun geld grotendeels gescheiden te houden. Dit blijkt uit internationaal onderzoek van bunq onder ruim vierduizend Britten, Fransen, Nederlanders en Spanjaarden in een relatie, waaronder 1.082 van onze landgenoten. Van alle ondervraagden houden vooral jongeren hun financiën het liefst in eigen beheer. Zo zegt meer dan een kwart van alle Nederlandse jongeren er binnen hun relatie, naast een gezamenlijke rekening, één of meerdere eigen rekeningen op na te houden. Onder de rest van de Nederlandse respondenten bedraagt dit slechts elf procent.



Ondanks het aanzienlijke generatieverschil, behoren Nederlandse dertigminners in Europees verband tot de grootste liefhebbers van een gezamenlijke rekening. Zo kiezen bijvoorbeeld Britse (39 procent) en Spaanse (32 procent) jongeren er veel vaker voor om hun bankrekeningen volledig gescheiden te houden.

“Een tussenjaar na je studie of een wereldreis voor je dertigste. Waar eerdere generaties jong trouwden, samenwoonden en kinderen kregen, kiezen jongeren nu voor een vrijer en minder voorspelbaar leven”, zegt Bianca Zwart, Chief Strategy Officer bij bunq. “Daarbij hoort de flexibiliteit en ruimte om je relatie en geldzaken op je eigen manier in te richten. Of je nu wél, niet of slechts beperkt samen wil bankieren; iedereen moet de vrijheid hebben om het zo te organiseren dat het bij zijn of haar relatie past.”

Grenzeloos vertrouwen

Uit het onderzoek blijkt dat 23 procent van de Nederlanders graag vaker met zijn of haar partner over geld zou praten. Onder jongeren bedraagt dit zelfs bijna een derde van de ondervraagden. Een belangrijke reden hiervoor is vertrouwen. Maar wanneer het over geld gaat, vertrouwt niet iedere Nederlander zijn partner blindelings. Zo verdenkt meer dan een kwart van alle respondenten zijn geliefde er zelfs van financiële geheimen voor hem of haar te hebben. Opvallend genoeg is dit andersom ook waar; zo zegt 23 procent weleens uitgaven, inkomsten en/of schulden te verbergen voor hun partner. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben: twaalf procent geeft aan ooit bij hun partner te zijn gebleven vanwege gedeelde financiële verplichtingen zoals onder andere leningen en andere schulden.

Financiële prikkels

Naast wantrouwen is ook een verschil in inkomsten en uitgaven een serieuze reden om de onderlinge financiën gescheiden te houden. Zo zegt bijna twee op de drie respondenten dat hun partner er een ander uitgavenpatroon op nahoudt dan zijzelf. Wellicht hierdoor draagt slechts 43 procent van alle Nederlanders met een gezamenlijke rekening evenveel bij als hun partner. Dit kan overigens leiden tot frictie binnen een anders gelukkige relatie: zo heeft maar liefst de helft van alle Nederlanders weleens met hun partner geruzied over geld. Alleen in Frankrijk en Spanje is er onderling vaker onenigheid over geld.