Kwart ouders maakt zich grote zorgen over het gebruik van skincare en make-up bij hun kinderen

Laatst geüpdatet op oktober 17, 2024 by Redactie

Het lijkt steeds normaler te worden: kinderen die al op basisschoolleeftijd beginnen met het gebruik van skincare- en make-up producten. Toch maakt een kwart van de Nederlandse ouders zich zorgen om de skincare-routine van hun kinderen. Het overgrote deel (89%) van de ouders geeft influencers op social media de schuld van het gebruik van verzorgingsproducten onder jonge kinderen. Haibu, de webshop voor professionele haar- en beautyproducten deed onderzoek onder Nederlandse ouders en vroeg hen wat zij wel en niet acceptabel vinden.

Lees ook: Een beginnershandleiding voor Body Positivity

Meer dan de helft van de ouders (55%) is van mening dat kinderen pas vanaf hun dertiende zouden mogen beginnen met make-up en skincare. Toch blijkt dat veel kinderen al op jongere leeftijd met verzorgingsproducten bezig zijn. Social media speelt hierin een grote rol, maar de invloed van leeftijdsgenootjes is ook belangrijk: bijna 40% van de ouders merkt dat de druk vanuit vriendjes en vriendinnetjes een grote factor is in de keuze van hun kind om met skincare of make-up te beginnen.

Het goede voorbeeld geven

Ouders zelf spelen ook een belangrijke rol in de skincare-routine van hun kinderen. Maar liefst 67% van de ouders heeft hun kinderen namelijk geleerd hoe ze met skincare en make-up moeten omgaan. Een op de vijf ouders vindt dit onnodig en laat hun kinderen liever zelf ontdekken hoe ze hiermee omgaan. Opvallend is dat 43% van de ouders het gebruik van skincare- en make-upproducten bij hun kinderen aanmoedigt en zelfs regelmatig producten koopt voor hen.



Volgens Marjolein Leenarts, dermatoloog en founder van Drs. Leenarts huidverzorging, is het belangrijk om als ouders het gesprek aan te gaan met je kinderen. “Bespreek wat ze willen gebruiken en waarom ze dat willen. Wellicht kan je helpen met het zoeken naar een fijn product dat mild is voor de huid.”



Toch is het volgens Leenarts belangrijk dat ouders bewust zijn van welke producten hun kinderen gebruiken en welke impact dit op de huid kan hebben: “Als dermatoloog vind ik het totaal onnodig dat kinderen op jonge leeftijd allerlei huidverzorgingsproducten gebruiken. Een gezonde huid heeft niet veel nodig. Sommige ingrediënten kunnen de huidbarrière beschadigen, irritatie veroorzaken of zelfs eczeem uitlokken. Ik zeg altijd: hoe meer producten je gebruikt, hoe groter de kans op allergieën. Bovendien is de kinderhuid nu eenmaal gevoeliger.”

Lees ook: Tieners en social media: vijf dingen die ouders moeten weten

Zorgen over zelfbeeld en regelgeving

Veel ouders zien het probleem van skincare en make-up bij jonge kinderen niet zozeer bij zichzelf, maar vooral bij social media. Zo geeft een kwart van de ouders aan dat ze serieuze zorgen hebben over hoe social media en influencers het gedrag van hun kind beïnvloeden. Maar liefst 89% denkt dat social media ervoor zorgt dat kinderen op te jonge leeftijd met skincare- en make-upproducten beginnen. Daarom vindt 60% van de ouders dat verpakkingen van beautyproducten duidelijk moeten vermelden dat ze niet geschikt zijn voor jonge kinderen. Daarnaast is 43% van mening dat kinderen onder de 12 jaar helemaal geen skincare of make-up zouden mogen kopen.