Kylie Minogue brengt viertal sprankelende rosés uit in Nederland

Laatst geüpdatet op juli 31, 2023 by Redactie

Popicoon Kylie Minogue heeft vier verschillende rosés gelanceerd in de Nederland. De verfrissende rosés worden uitgebracht onder haar Kylie Minogue Wines-label, dat in 2020 is ontstaan en inmiddels in meer dan dertig landen wereldwijd wordt verkocht. De verkoopcijfers zijn bovendien rooskleurig: sinds de lancering van het merk schiet het aantal verkochte flessen richting de 10 miljoen.

“Naast muziek is wijn een enorme passie van mij en vanuit deze liefde voor wijn is het Kylie Minogue Wines-label geboren. De wereldwijde interesse in het merk heeft onze verwachtingen overtroffen en daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Het doet ons veel deugd om te zien dat zoveel mensen van onze wijnen genieten. Stap voor stap breiden we onze afzetmarkten en ons aanbod uit en we zijn er trots op om deze nieuwe rosés voor nog meer liefhebbers beschikbaar te maken,” vertelt Kylie.

De volgende rosés zijn per direct verkrijgbaar in Nederland:

De Kylie Minogue Sparkling Prosecco Rosé

Gelegenheid: The Friday Night

Een elegante, vegan friendly prosecco rosé met tonen van verse aardbeien, frambozen, bloesem en een verfrissende nasmaak. Deze prosecco rosé wordt geproduceerd door het beroemde wijnhuis Zonin in het hart van de Italiaanse regio Veneto. Hier, in Gambellara, bevindt zich 4000 hectare grond waar enkele van de beste rosés ter wereld worden gemaakt. De Kylie Minogue Sparkling Prosecco Rosé is gebotteld in een kenmerkende ‘lovers’-fles met hartvormige graveringen.

De Kylie Minogue Signature Rosé

Gelegenheid: The Night In

Een zachtroze rosé met aroma’s van zomerse bessen en witte bloesem. Verfijnd en verfrissend met een fruitige nasmaak. De druiven in deze rosé zijn geoogst aan de Zuid-Franse kust, waar een koele bries ervoor zorgt dat de druiven in optimale gezondheid blijven en de ontwikkeling van uitgesproken aroma’s wordt bevorderd. De Signature Rosé is gebotteld in een sierlijke fles met lange hals en een gegraveerde handtekening van Kylie.

De Kylie Minogue Côtes de Provence Rosé

Gelegenheid: The Special Night

De Kylie Minogue Côtes de Provence Rosé wordt door wijnhuis Château Sainte Roseline geproduceerd in Frankrijk en heeft een sprankelende lichtroze kleur met verfrissende aroma’s van roze grapefruit, watermeloen en citroenbloesem. De Provence Rosé is een frisse, droge en getextureerde rosé met een dominante fruitige smaak, die uiteindelijk naar een zachte afdronk leidt.

De Kylie Minogue 0% Sparkling Rosé

Gelegenheid: The Night Off

Het aanbod rosés wordt compleet gemaakt met een 0%-variant van de Sparkling Rosé. De smaak wordt gevormd door een mix van Europese druiven en groene thee, die afkomstig is uit de Yunnan-provincie in China. Deze sprankelende rosé bevat daarnaast hinten van verse aardbeien en heeft een droge afdronk. Dit lichte alternatief zonder alcohol bevat slechts 22 calorieën per 100ml, wat betekent dat er ongeveer 80 calorieën minder in zitten dan gebruikelijk glas prosecco.

Verkrijgbaarheid

De rosés van Kylie Minogue Wines zijn nu exclusief verkrijgbaar bij Gall & Gall. De Côtes de Provence Rosé is enkel online te bestellen, tevens exclusief bij Gall & Gall.

Adviesprijzen

De Kylie Minogue Sparkling Prosecco Rosé – €12,99

De Kylie Minogue Signature Rosé – €8,99

De Kylie Minogue Côtes de Provence Rosé – €19,99

De Kylie Minogue 0% Sparkling Rosé – €7,99