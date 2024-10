Kylie Minogue met Tension Tour naar Nederland

Laatst geüpdatet op oktober 8, 2024 by Redactie

Op donderdag 3 juli 2025 geeft Kylie Minogue een concert in Ziggo Dome, Amsterdam dat in het teken staat van haar Tension Tour. De ‘Tension Tour’ is Kylie’s grootste tour sinds 2011. De wereldberoemde zangeres reist hiermee langs steden over de hele wereld. De tour trapt af in haar thuisland Australië en gaat vervolgens naar Azië en Noord-Amerika voordat het in mei het Verenigd Koninkrijk bereikt en in juni naar Europa verhuist. Het Europese deel start op 16 juni in Berlijn in Duitsland en omvat concerten in 11 verschillende landen. De kaartverkoop hiervoor start vrijdag 18 oktober om 10.00 uur via Ticketmaster.nl.

Kylie zegt over haar aankomende tour: “I am beyond excited to announce the TENSION TOUR 2025. I can’t wait to share beautiful and wild moments with fans all over the world, celebrating the Tension era and more! It’s been an exhilarating ride so far and now, get ready for your close up because I will be calling Lights, Camera, Action … and there will be a whole lot of Padaming!”

Europese tourdata:

June 16 – Uber Arena – Berlin, Germany

June 18 – Atlas Arena – Lodz, Poland

June 20 – Zalgirio Arena – Kaunas, Lithuania

June 21 – Unibet Arena – Tallin, Estonia

June 23 – Metro Areena – Espoo, Finland

June 25 – Avicii Arena – Stockholm, Sweden

June 29 – Accor Arena – Paris, France

July 1 – Sportpaleis – Antwerp, Belgium

July 3 – Ziggo Dome – Amsterdam, Netherlands

July 6 – Hallenstadion – Zurich, Switzerland

July 7 – PSD Bank Dome – Dusseldorf, Germany

July 10 – LDLC Arena – Lyon-Décines, France

July 15 – MEO Arena – Lisbon, Portugal



Het nieuwe album ‘Tension II’ – een gloednieuwe verzameling van 13 liedjes – verschijnt op 18 oktober. Het album, dat vol energie zit, volgt op het succesvolle nummer 1 album en wereldwijde hit ‘Tension’ en laat Kylie verder de elektronische ruimte ingaan. Het album zit vol met dansvloer-anthems en bevat negen gloednieuwe Kylie studiotracks, waaronder de nieuwe single ‘Lights Camera Action’ plus de nieuwste dancehit ‘Edge of Saturday Night’ met The Blessed Madonna evenals samenwerkingen met Orville Peck, Bebe Rexha, Tove Lo, en Sia.



2024 heeft Kylie al een aantal successen opgeleverd: ze won de Global Icon Award tijdens de BRIT Awards, ontving de Grammy voor Beste Pop Dance Opname voor haar hit ‘Padam Padam’, was aanwezig bij het Met Gala, rondde haar eerste Las Vegas residency af, trad op bij WeHo Pride, en bracht verschillende belangrijke samenwerkingen uit. In juli verzorgde Kylie een indrukwekkend en door critici geprezen optreden als hoofdact op London’s BST Hyde Park. The Guardian beschreef het als “een glorieuze viering van popperfectie” (5 sterren), en Metro noemde het “buitengewoon goed” (5 sterren). Rolling Stone gaf ook 5 sterren en schreef: “Deze popkoningin bewijst met haar overname van Londen dat haar onaantastbare plaats op de troon nog steeds stevig staat.” Kylie bracht vorig jaar september haar nummer 1 album ‘Tension’ uit, dat nu wereldwijd meer dan 500.000 keer is verkocht en bijna een half miljard streams heeft bereikt.

Kylie Minogue – Tension Tour

Donderdag 3 juli 2025 | Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €61,60 (incl. servicekosten)

De kaartverkoop start op vrijdag 18 oktober om 10:00 uur via Ticketmaster.nl.



Mastercard kaarthouders krijgen toegang tot de presale in Nederland van woensdag 16 oktober 10:00 tot vrijdag 18 oktober 9.30 uur. Speciaal gereserveerde tickets zijn verkrijgbaar voor Mastercard kaarthouders in Nederland vanaf vrijdag 18 oktober 10.00 uur. Ga naar priceless.com/music voor meer informatie.