La Mer Rejuvenating Night Cream

Laatst geüpdatet op september 9, 2024 by Redactie

La Mer onthult The NEW Rejuvenating Night Cream, een krachtige moisturizer voor je huidverzorgingsritueel in de avond. Gemaakt om de nachtelijke vernieuwingsmodus van de huid te stimuleren voor een volledige verjonging, The NEW Rejuvenating Night Cream levert zichtbare voordelen, nacht na nacht. De uitgebreide impact van The Rejuvenating Night Cream richt zich op 8

kritieke tekenen van veroudering – fijne lijntjes, volheid, zachtheid, uitstraling, stevigheid, gladheid, textuur, rimpels – en gaat verder dan de behandeling van de geïsoleerde tekenen van zichtbare veroudering. Deze innovatieve formule is doordrenkt met MRA-3, een nieuw zee-gebaseerd huidvernieuwingscomplex van La Mer, dat een krachtige combinatie vormt met de kenmerkende Miracle Broth van het merk. De baanbrekende formule is speciaal ontworpen om snel in de huid te worden opgenomen, en de belangrijkste ingrediënten in The Rejuvenating Night Cream kunnen de huid opladen en verjongen, vanaf de eerste nacht.

MRA-3: LA MER’S NIEUWE MARINE RETINOL ALTERNATIEF

La Mer maakt gebruik van de kalmerende krachten van de zee en onthult resultaten met The Rejuvenating Night Cream, geschikt voor zelfs de gevoelige huid. MRA-3, vergelijkbaar met retinol, verbetert de huiddichtheid om de huid te versterken en zichtbare voordelen te produceren, zoals hydratatie en volheid. MRA-3 is een geconcentreerd trio van ingrediënten op basis van de zee, geformuleerd met een drievoudige werkingswijze om zichtbare vernieuwing en reparatie te stimuleren. Het is samengesteld uit een dubbele extractie van de kustplant, zeevenkel, gemengd met krachtige bruine algen. De twee zeevenkelextracten, gemengd met de krachtige bruine algen, leveren zichtbare anti-aging effecten zonder de irritatie en aanpassingsperiode die geassocieerd worden met retinol.

MIRACLE BROTH: DE PERFECTE PARTNER VAN DE SLAAP

’s Nachts gaat de huid over in een herstellende fase, waardoor het de optimale tijd is om plaatselijke behandelingen te absorberen. Echter, voldoende energie is essentieel voor optimaal herstel. Miracle Broth laadt de huid ’s nachts op, verbetert het zelfherstel van de huid en zorgt voor zichtbare vernieuwing in de ochtend. Het creëert een ideale omgeving voor vernieuwing de hele nacht door.

PILLOW PROOF: DE NIEUWE BIO-MIMETISCHE STRUCTUUR

La Mer-wetenschappers creëerden een rijke textuur die de bovenste huidlaag nabootst om te fungeren als een virtueel vel vocht, dat actieve stoffen vasthoudt en de huid voedt terwijl het continu werkt om zichtbare tekenen van veroudering aan te pakken terwijl je slaapt. Boterachtig bij de eerste aanraking, smelt de rijke nachtcrème zodra deze op de huid wordt aangebracht. Pillow proof, het omhult en verzadigt de huid met voedingsstoffen, verbetert de biologische beschikbaarheid en optimaliseert de nachtelijke vernieuwing, zonder dat het op het oppervlak van een kussen wordt overgebracht. Een verfrissende uitbarsting van kalmerende Miracle Broth overspoelt de huid en geeft een luxueuze, zachte finish en een ongeëvenaarde textuur.

VEILIG VOOR OOK GEVOELIGE HUID

De NIEUWE Rejuvenating Night Cream is getest op alle huidtinten en huidtypen, inclusief de gevoelige huid.

DE RESULTATEN

Begint 8 tekenen van zichtbare veroudering in 1 nacht om te keren: de volheid neemt toe met 15%, fijne lijntjes rond de slapen nemen af ​​met 19%, de stevigheid verbetert met 9%, de gladheid verbetert met 12%, de textuur verbetert met 8%, de glans neemt toe met 10%, de zachtheid neemt toe met 15% en rimpels verminderen met 4%.



30ml & 60ml verkrijgbaar bij alle verkooppunten

100ml verkrijgbaar bij geselecteerde verkooppunten

ADVIESVERKOOPPRIJS

30ml – €245

60ml – €460

100ml – €690

Bekijk bij iciparisxl.nl