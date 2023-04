Laat beleggen maar aan vrouwen over

Laatst geüpdatet op april 11, 2023 by Redactie

De financiële wereld is een mannenwereld, maar waarom? Mannen lijken meer risico te durven nemen op financieel gebied. Dit betekent echter niet dat ze ook beter zijn in beleggen en financiële beslissingen nemen. Tegenwoordig zien we steeds meer vrouwelijke beleggingsexperts. Vrouwen werken steeds meer en gaan steeds meer verdienen. Wat kan je het beste doen met al dit extra vermogen? Ga je naar het online casino om te gokken of ga je beleggen? Velen zeggen dat gokken en beleggen helemaal niet zo ver van elkaar af liggen. Niets is minder waar.



Beleggen met de juiste strategie is een hele goede manier om op de lange termijn je vermogen te vergroten. Gokken is precies dat: een gok. Betekent niet dat gokken niet leuk is. Wij hebben het perfecte online casino voor iedereen die van een avontuur houdt. Bij Avalon78 inloggen geeft je toegang tot een top spelaanbod en de beste bonussen. Wij gaan verder over vrouwen en beleggen.

Vrouwen zijn onafhankelijk

Dit is niet altijd zo geweest. Mannen gingen aan het werk en de vrouwen zorgden voor de kinderen. Nu zit dit anders in elkaar. Vrouwen krijgen de kans om geld te verdienen en dit te investeren hoe ze zelf willen. De aandelenmarkt krijgt gigantisch veel aandacht op social media en dat is een van de manieren hoe er steeds meer mensen op afkomen. Daarnaast is de lage spaarrente heel onaantrekkelijk en de onzekerheid van een bank in slechte tijden helpt ook niet mee.

Vrouwen zijn uitstekende beleggers

Iedereen die denkt dat vrouwen niks weten over investeren heeft het mis. Vrouwen melden zich aan voor trainingen over beleggen. Ze reageren veel minder impulsief, laten zich weinig meeslepen en nemen geen onnodig risico. Het perfecte gedrag voor een goede belegger. Verschillende internationale onderzoeken laten zien dat vrouwen gemiddeld meer rendement behalen. Over de laatste 10 jaar doen vrouwen het, volgens een onderzoek van Fidelity, vrijwel altijd beter dan mannen. Het zou gaan om gemiddeld 0.4% meer rendement. Dat maakt op lange termijn een groot verschil.



Waarom hebben vrouwen dan zulke goede resultaten? Geen impulsieve beslissingen nemen, kalm blijven als de markt naar beneden gaat en een goede strategie samenstellen. Vrouwen kunnen zich beter aan de strategie houden en daar op lange termijn de vruchten van plukken. Daar komt bij dat vrouwen minder risico nemen. Ze verdiepen zich in de bedrijven en zijn niet alleen gefocust op het maken van winst.

Mannen beleggen meer

Ondanks dat we steeds meer vrouwen op de aandelenmarkt en in de beleggingswereld zien, zijn de mannen nog steeds zwaar in de meerderheid. Slechts 1 op de 7 vrouwen belegt in Nederland. Dit zou een gat van 19% betekenen met de mannen. Ook is de inleg van mannen ongeveer 32% hoger. Over het algemeen hebben mannen meer geld om mee te beleggen, maar ze hanteren vaak ook een agressievere strategie. Mannen laten zich leiden door winst, terwijl vrouwen zich verdiepen in de bedrijven en een gebalanceerde strategie. Voorlopig hopen we dat steeds meer vrouwen zich een investeerder gaan noemen en de markt op durven stappen.