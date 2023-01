Laat het gezond verstand regeren als je een pup koopt

Laatst geüpdatet op januari 26, 2023 by Redactie

Van voorjaar tot de vroege zomer is de periode van het jaar waarin de meeste mensen hun langverwachte puppy krijgen. Maar een hond nemen is een grote beslissing en ook een grote verantwoordelijkheid. Er zijn veel belangrijke dingen om over na te denken voordat je tot de aanschaf van een pup overgaat, alles van welk hondenras in het dagelijkse leven past tot noodzakelijke vaccinaties, de eerste uitrusting en waar je de hond kunt kopen.

Het eerste waar een aspirant-hondenbezitter aan moet denken, is waarom je een hond wilt en hoe je woon- en leefsituatie eruitziet. Een groter hondenras vraagt ​​beduidend meer beweging en ruimte. Als je je keuze hebt gemaakt, zoek dan een gevestigde fokker.



Het belangrijkste is om kennis te maken met de pup en de teef voordat je tot aanschaf overgaat. Idealiter ontmoet je ook de broers en zussen van het nest en misschien ook de vader in hun eigen omgeving bij de fokker. Dan krijg je een idee van het temperament van de ouders en belangrijke informatie over hoe de eerste keer van de puppy is geweest.

Geïmporteerde honden – houd hier rekening mee

Koop nooit een in het buitenland geboren hond die jonger is dan 15 weken. Als de geïmporteerde pup jonger is, is dat een teken dat hij niet voldoet aan de wettelijke eisen met betrekking tot rabiësvaccinatie. Een geïmporteerde hond moet een paspoort hebben, een identiteitsbewijs hebben en alle vaccinaties hebben, volgens de voorschriften van de Nederlandse Voedsel- Warenautoriteit (NVWA). Afhankelijk van uit welk land de hond geïmporteerd is, gelden er andere regels.

Veterinaire keuring voor aankoop

Een puppy moet een veterinair onderzoek ondergaan voordat hij naar zijn nieuwe huis verhuist. Het certificaat mag niet ouder zijn dan één week voor de reis van de pup. Tijdens de keuring onderzoekt de dierenarts onder andere de ogen, oren, mondholte en tanden van de pup, luistert naar het hart en maakt een totaaloordeel. In verband met de keuring krijgt de pup meestal ook zijn chip en de eerste noodzakelijke inentingen tegen onder andere hondenziekte en besmettelijke leverontsteking.



Gebreken die bij de keuring nog wel eens aan het licht komen zijn hartruis of bijtafwijkingen – die uiteraard van invloed kunnen zijn op de aankoop. Een bijtafwijking kan door de hond vaak zonder grote problemen worden geleefd – als het niet te ernstig is, maar een hartafwijking kan in sommige gevallen een voortijdige dood veroorzaken.

Koopovereenkomst

Als de dag aanbreekt en je je puppy gaat ophalen, stel je samen met de koper een koopovereenkomst op waarin je de prijs afspreekt en welke voorwaarden er gelden. Het is een goede bescherming voor beide partijen. Je kunt een stamboom ontvangen, als de hond raszuiver is, evenals belangrijke informatie over wat en hoeveel voedsel de pup in het begin moet eten.